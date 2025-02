Vicente R. Gaudioso: «Habrá profesores de Veterinaria de León que se vayan a Salamanca"

Vicente Ramiro Gaudioso, hasta ahora vicesecretario, asume hoy la presidencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, cargo que ocupaba Elías Fernández Ferri. Gaudioso se encargará de la coordinación de las asambleas, las reuniones de la junta directiva y el diseño de los diferentes programas y actividades para darse a conocer, contactar con las administraciones y diferentes colegios veterinarios de Castilla y León.

Ante los retos sanitarios, Gaudioso descarta que en España y en Europa exista una alarma con la gripe aviar. «Todas las pandemias vinculadas a las especies domésticas puede tener una repercusión sobre el hombre, como es el caso. La preocupación y la implicación de la profesión veterinaria es mucha, aunque ahora se tiende a «una sola salud en la que participan las profesiones sanitarias, como ocurrió con el covid. El responsable máximo del equipo coordinador de la gestión de toda la pandemia del covid en Alemania era un veterinario, con interrelación con otras profesiones sanitarias. La gripe aviar está transmitida por aves migratorias que recorren miles de kilómetros. La preocupación actual en nuestro territorio no es excesiva, hay toda una estrategia de controles para que cuando aparezca el primer signo se ponga en marcha todo el sistema con la participación de la sanidad a nivel europeo. Hay luces rojas que se encienden automáticamente. No hay alarma actualmente. No es un momento crítico y no tiene por qué haber alarmas».

Gaudioso cree que hay una excesiva burocratización en las clínicas veterinarias para la receta de antibióticos para las mascotas. «La Organización Colegial Veterinaria está muy implicada actualmente. Es un tema que está en plena ebullición. Me consta que mañana (por hoy) hay una reunión transcendental sobre este tema a nivel nacional. Hay una sensibilidad por parte de la profesión porque hay limitaciones y restricciones excesivas».

Facultades de Veterinaria

El nuevo presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León es crítico con la implantación del Grado de Veterinaria en Salamanca, un título académico histórico en León. «Salamanca tiene una importante cabaña ganadera y potencialidades, pero el número de veterinarios que hay en España es enorme comparado con países como Francia. En Francia hay cuatro escuelas superiores de Veterinaria, no son facultades, y tienen unos números clausus de 50 por escuela. Cuatro son las mismas que había en España antes de que llegasen las autonomías, en Madrid, Zaragoza, Córdoba y León. El número de veterinarios que formaban esas facultades era mayor del que forman los franceses, pero los franceses no han crecido y tienen las mismas responsabilidades que en España. Ahora en España hay catorce facultades. El número de veterinarios que se licencian cada año es enorme, con lo cual una más en Castilla y León me parece excesivo». Gaudioso espera que esta nueva facultad no afecte a la demanda de matrículas en León. «Hay mucha demanda en España, suele ser cinco veces mayor que el número de plazas que salen cada año. Probablemente León y los alrededores tendrán que derivar parte del profesorado a Salamanca porque los primeros diez años de constitución de una nueva facultad tiene que nutrirse. Seguramente profesores de León irán a Salamanca, que creará plazas de promociones, y profesores de León pasarán a otro nivel superior en Salamanca, es lo habitual».

Toda la problemática de la profesión veterinaria recae sobre los colegios oficiales y el Consejo General de Colegios Oficiales y la Academia tiene las funciones de difundir asuntos y convocar premios. Además de la sanidad animal, las cinco secciones veterinarias se ocupan de la producción animal «la que refuerza, por ejemplo, la producción de las gallinas para que pongan un huevo todos los días y poder comer huevos a un precio asumible y no coincida solo con las puestas en primavera, que es lo que hacen las gallinas de forma natural, o la producción de leche, de carne, o de la lana en su día». Otra sección «de una tremenda responsabilidad e importancia» es la sanidad alimentaria. «Todas las inspecciones sanitarias que se efectúan en las carnicerías, los bares y restaurantes recaen sobre los veterinarios que tienen una especial dedicación y dirección». La Academia que tiene una especial atención a la Historia de la Veterinaria, «que trata de recoger y profundizar en los prolegómenos históricos».

La Academia tiene 30 plazas de académicos de número y 90 plazas de correspondientes. «Están cubiertas todas las de académicos de número, salvo dos que se ocuparán pronto».

