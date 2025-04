Colágeno: el rey contra el envejecimiento

Publicado por María Muñoz Rivera Creado: Actualizado:

La suplementación con colágeno ha sido objeto de diversos estudios científicos que respaldan sus posibles beneficios. Mejora de la salud de la piel: El colágeno es fundamental para la estructura de la piel. Su suplementación puede mejorar la elasticidad, hidratación y reducir la aparición de arrugas. Desde «Healthline», destacan que el consumo de colágeno puede fortalecer la piel y beneficiar su elasticidad e hidratación. Alivio del dolor articular: El colágeno mantiene la integridad del cartílago, el tejido que protege las articulaciones, por lo que la ingesta de suplementos de colágeno puede reducir significativamente el dolor articular. Prevención de la pérdida ósea: Los huesos están compuestos en gran medida por colágeno, lo que les otorga estructura y fortaleza.

La suplementación puede inhibir la descomposición ósea y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Aumento de la masa muscular. Algunos estudios sugieren que la combinación de suplementos de colágeno con entrenamiento de resistencia puede promover el crecimiento muscular y la fuerza en personas mayores. Salud cardiovascular.

El colágeno proporciona estructura a las arterias. Su deficiencia puede llevar a la fragilidad arterial y problemas cardiovasculares. La suplementación podría ayudar a reducir factores de riesgo asociados con enfermedades cardíacas. Mitos y realidades sobre la suplementación con colágeno. Miren García-Chazarra, cofundadora de la firma española Glo especializada en ese tipo de suplementación, desvela algunos de los falsos mitos y creencias que han surgido a raíz del uso del colágeno como suplemento alimenticio habitual en el día a día de muchas personas.

«El colágeno no engorda, ya que en sí mismo no contiene calorías significativas que puedan contribuir al aumento de peso. Por lo tanto, tomar colágeno en forma de suplemento o incluir alimentos ricos en colágeno en nuestra dieta no debería llevar a un aumento de peso». «Se trata de una proteína saciante, algo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan perder peso o mantener un peso saludable», añade la experta sobre otra de las afirmaciones que se han popularizado al respecto del consumo de colágeno, aclarando que no debe utilizarse como sustitutivo de ninguna comida. «Aunque se trate de preparados en polvo que se puedan mezclar con agua o leche, en ningún caso incluye todos los nutrientes recomendados en una comida», alerta la cofundadora de Glo sobre la peligrosa tendencia nacida en algunas redes sociales en la que se usa el colágeno como base de dietas milagro.

Al contrario de lo que se suele decir su consumo no está indicado para todo el mundo. «Tomar colágeno no tiene consecuencias negativas para la salud, salvo que se tenga alguna alergia o intolerancia, como por ejemplo alergia al pescado y se tome colágeno marino». Los efectos del colágeno pueden variar de una persona a otra. «Algunas personas pueden comenzar a notar mejoras en la piel, las articulaciones y el cabello después de algunas semanas de uso regular, sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados pueden ser diferentes para cada uno», añade la experta.