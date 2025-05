El papa pide dar voz a los débiles

Publicado por Agencias Vaticano Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial (IA) ha estado presente en los primeros discursos de León XIV, un hecho significativo cuando apenas lleva unos días de Pontificado. El pasado 8 de mayo el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido en el segundo día del cónclave como nuevo jefe de la Iglesia católica. Dos días más tarde, en un encuentro con los cardenales presentes en Vaticano, dio una explicación acerca del nombre que ha elegido como papa, León XIV.

Admitió que entre las razones figura seguir a León XIII, que ejerció su pontificado entre 1878 y 1903 y que es autor de una de las encíclicas más famosas, la Rerum novarum, de 1891, pionera en afrontar la cuestión social y las condiciones de los trabajadores en el contexto de la primera gran revolución industrial.

"Hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo", dijo el día 10.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó también en un encuentro con la prensa esa circunstancia, cuando apuntó que la elección del nombre del papa es «claramente una referencia no aleatoria a los hombres y mujeres trabajadores en una época de Inteligencia Artificial».

Esa primera alusión a la IA ha tenido continuidad este lunes cuando ha concedido una audiencia a los medios de comunicación habituales en la Santa Sede, así como a los que en estas semanas han acudido al Vaticano para informar sobre la muerte de Francisco y todo el proceso posterior hasta el cónclave.

León XIV ha dicho en esa audiencia que «la comunicación no es solo la transmisión de información, sino la creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo y confrontación».

Más en concreto, hizo hincapié en la evolución tecnológica y la inteligencia artificial, de la cual afirmó que «con su inmenso potencial exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas al bien de todos, para que puedan producir beneficios para la humanidad».

Liberar a periodistas

El papa León XIV pidió este lunes la liberación de los periodistas encarcelados e instó a «salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa", durante la audiencia con los medios de comunicación que han informado del cónclave en el que fue elegido pontífice. "La Iglesia reconoce en estos testimonios –pienso en aquellos que cuentan la guerra incluso a costa de la propia vida– la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados, porque sólo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres", afirmó Robert Francis Prevost en su mensaje. Y agregó: «El sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional y nos llama a todos a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa».

El Papa ha pedido a los medios de comunicación que elijan «con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz» y agregó: «Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la Tierra». En la primera audiencia que celebra, como hizo también Francisco al inicio de su pontificado, el primer papa estadounidense reunió en el aula Pablo VI del Vaticano a varios miles de comunicadores a quienes señaló que «vivimos tiempos difíciles de navegar y de contar, que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar». Y, destacó, que «al contrario, nos piden a cada uno de nosotros, en nuestros diferentes roles y servicios, que nunca nos rindamos ante la mediocridad». León XIV afirmó que «lo que hace falta no es una comunicación ruidosa y muscular , sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz».

León XIV se muda al Palacio Apostólico El Papa dejará la Casa Santa Marta, donde se alojó Francisco durante su papado y reside estos primeros días de su pontificado. León XIV se dejó retratar este lunes por la mañana mientras abría la puerta del apartamento de este palacio destinado a residencia papal, que en los últimos 12 años ha estado vacío y requiere algunas reformas para volver a ser habitable.