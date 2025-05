León impulsa la planificación compartida del final de la vida

«Nos hemos dado cuenta de que planificar y personalizar los cuidados del final de a vida es una necesidad». La profesora del departamento de Enfermería y Fisioterapia de la ULE, Ana I. López Alonso, explicó el programa de planificación compartida que se está implantando de manera puntual en los equipos sanitarios de la provincia. Personalizar los cuidados es uno de los retos «para integrar la cultura de morir en la salud y en la vida».

En la planificación están involucrados pacientes, familiares, personal de enfermería, médico, psicólogo, trabajo social y, en general, todo el equipo sanitario que conoce la evolución clínica del paciente. Esta línea de intervención busca establecer una relación terapéutica entre el equipo sanitario y la familia para que se cumplan los deseos de los pacientes que ya tienen claro cómo quieren que sean sus cuidados «y así evitar muchos conflictos familiares». El alumnado de Enfermería de la Universidad de León aprende esta dinámica con cartas con dibujos que utilizan para establecer una comunicación con los pacientes, una programación que ha comenzado de manera puntual en algunos centros de salud y hospitalario, bajo la coordinación de Martínez Fernández y Natalia Calvo Ayuso, profesoras del departamento de Enfermería y Fisioterapia, especializadas en el proceso de acompañar al final de la vida y en planificación compartida de la atención.

En la Facultad de Derecho se habló de eutanasia, testamento vital y muerte digna en una jornada organizada por el área de Universidad saludable. El decano de la Facultad, Salvador Tarodo Socia, definió la ley de Eutanasia como «una de las normas más restrictivas, condiciones rigurosas, procedimientos muy largos y garantista, que no permite que otras personas soliciten la prestación».

Un documento clave que forma parte de esta planificación de los cuidados es el testamento vital o instrucciones previas. Cristina Díez Flecha, enfermera de Sacyl, vocal del Comité de Ética Asistencial y personal de la administración, destaca el aumento de documentos desde que se pueden registrar en los centros de salud. «En mi centro de salud de Boñar se han firmado 48 desde enero», un registro que se ha incrementado en 2.000 en la Comunidad. «Había gente que tenía dudas y no sabía dónde ir». Los profesionales participantes en las jornadas coincidieron en que «cada vez hay más formación y menos prejuicios» para decidir tratamientos, respiración asistida, eutanasia, sedación paliativa... «Poca gente tiene ya dudas» .

Quejas por poca información

Teresa Ribas, médica jubilada y representante de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), recordó que desde que aprobó la Ley se han presentado en León 12 solicitudes de eutanasia, de las que cinco, de pacientes oncológicos o con enfermedades neurodegenerativas, ya se han llevado a cabo. Mencionó que hay distintos documentos de instrucciones previas como los que tienen la Conferencia Episcopal, las administraciones sanitarias, algunas confesiones religiosas, los notarios o las diferentes comunidades autónomas. «Los que se registran en la administración, en los centros de salud, con el asesoramiento de profesionales formados, es gratuita y se puede planificar el final de la vida, un proceso inevitable, de manera personalizada». Alertó de que la mayor dificultad del testamento vital «es que no exista» porque dificulta la práctica clínica de los sanitarios que, por su formación tienden a proteger la vida y no pueden tomar ninguna decisión drástica si no hay una voluntad previa escrita. Mencionó que DMD recibe quejas de personas que no reciben buena información en algún centro de salud, «pensamos que quizás ha habido cierta precipitación en poner en marcha este servicio y hay personal que no está formado».

Marina Morla, profesora de Facultad de Derecho y experta en derecho sanitario, explicó que solo la Ley de Eutanasia despenaliza la ayuda a morir en el ámbito sanitario. «En otras circunstancias es un delito», recordó. El fallecimiento se registra como muerte natural.

