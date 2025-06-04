Desigualdades en verano

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La ONG de infancia y educación Educo ha denunciado que durante el verano solo el 40 % de los niños y niñas que viven en hogares con un nivel socioeconómico bajo participa en campamentos, la mayoría de los cuales no ofrece servicio de alimentación, algo de lo que solo disfruta uno de cada cinco menores.

Esta situación es especialmente preocupante para los 900.000 alumnos y alumnas que perciben ayudas y becas para ir al comedor escolar durante el curso académico, las cuales no cubren todo el coste y desaparecen en junio al acabar las clases hasta la vuelta a las aulas, en septiembre, según alerta la ONG.

En este caso, solo el 36 % de los beneficiarios de la beca comedor va a campamentos o actividades de verano donde tienen este derecho garantizado. El 18 % restante va unas horas por la mañana sin comer y alrededor del 45 % no participan en ninguna, según la encuesta El olvido vacacional de la infancia, publicada ayer por Educo.

«La alimentación de la infancia más vulnerable, reciba o no ayudas para el comedor escolar, no está asegurada durante los casi tres meses de vacaciones estivales», subraya la directora general de la ONG, Pilar Orenes.

Barrera económica

Según los datos de la encuesta, las causas por las que las familias no llevan a sus hijos e hijas a campamentos son diversas, pero la mayor barrera es la económica, razón que alegan el 35 % de los encuestados.

En el caso de las familias con un nivel económico alto, esta respuesta se dio en el 20 % de los casos, porcentaje que en los hogares de nivel medio asciende hasta el 38%. En los hogares más vulnerables los motivos económicos se alegaron en casi la mitad de los casos, el 45%. El siguiente motivo esgrimido para no ir es que no hay oferta, con el 25 % de las respuestas de todas las familias.

«Es su derecho acceder a actividades de ocio en las que puedan quedarse a comer», defiende Orenes, quien, además de la importancia de la alimentación, evidencia que en las colonias, campamentos o similares los menores «disfrutan de las vacaciones mientras siguen aprendiendo a través del juego, del ocio, del deporte, y del contacto con amigos y amigas». Según la directora general de la oenegé, en esos espacios «se les da oportunidades de diversión, aprendizaje y desarrollo integral", mientras están cuidados y acompañados.