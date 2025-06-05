El último viaje de Jesús Calleja al espacio y un momento para la historia: "Sigo sin palabras para describir esta experiencia"

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

El aventurero leonés Jesús Calleja ha vuelto a hacer historia con el estreno de la segunda parte de su serie documental ‘Universo Calleja: Misión Cumplida’, emitida ayer en Cuatro tras su puesta de largo en Amazon Prime.

Esta esperada entrega, que narra su épico viaje al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, ha capturado la atención de millones de espectadores en más de 200 países. Con imágenes exclusivas y reflexiones profundas, el programa sumerge a la audiencia en una experiencia única que combina aventura, ciencia y emoción, destacando el impacto del efecto perspectiva y la relevancia de la ciencia espacial en la lucha contra el cambio climático.

Jesús Calleja en el espacio

“Vuelvo a ver estas imágenes y sigo sin palabras para describir esta experiencia, un sueño cumplido!!", compartió Jesús Calleja en sus redes sociales tras el estreno. El presentador, conocido por sus hazañas extremas, se convirtió en el tercer español en viajar al espacio y el primero en hacerlo como no astronauta, marcando un hito en la historia de la televisión española. La docuserie, producida por Zanskar Producciones y Mediaset España, ofrece un relato íntimo y emocionante de su aventura, desde las despedidas familiares en León hasta el despegue en el desierto de Texas. Un momento destacado es la videollamada con Pablo Álvarez, astronauta leonés de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien, según un post de Calleja en X, le dio “tantos ánimos” que marcó un momento clave de apoyo emocional antes del vuelo. “Gracias @Astro_Pablo_ESA por esa llamada que me dio tantos ánimos, fue una sorpresa”, compartió Calleja en X.

El último episodio muestra los momentos previos al lanzamiento, incluyendo la emoción de Calleja al probarse por primera vez el traje espacial: “¡Es maravilloso!", exclamó en un vídeo compartido en sus redes. Las imágenes captadas por una cámara GoPro sujeta a su brazo permiten a los espectadores vivir la ingravidez y contemplar la Tierra desde más de 100 kilómetros de altura, cruzando la línea de Kármán, la frontera entre la atmósfera y el espacio.

El efecto perspectiva y la ciencia espacial

‘Universo Calleja: Misión Cumplida’ no solo es un relato de aventura, sino también una reflexión profunda sobre la experiencia espacial. En el episodio final, Calleja, acompañado por expertos como Markus Kissler-Patig (ESA), Rob Manning (JPL-NASA) y los astronautas españoles Miguel López-Alegría y Pedro Duque, explora el efecto perspectiva, un cambio psicológico que transforma la visión de quienes observan la Tierra desde el espacio. “El planeta es de un azul tan intenso que parecía fosforito. El universo es de un negro indescriptible”, relató Calleja, visiblemente emocionado, en una entrevista con Informativos Telecinco.

La serie también aborda temas cruciales como el cambio climático, destacando cómo la ciencia espacial contribuye a su comprensión y mitigación. Calleja defiende la importancia de estos viajes: “Con ese dinero se hace ciencia. La carrera espacial es un salvavidas para el cambio climático y la superpoblación”, afirmó en una entrevista con Diario de León. Su mensaje resuena con la audiencia, invitándolos a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de protegerlo.

Preparativos

“Ahora empieza lo bueno, amigos!! Vais a flipar con los preparativos y todo lo que se mueve detrás de un vuelo de @blueorigi", compartió Calleja en redes, anticipando la intensidad de la docuserie. Los episodios muestran su entrenamiento en las instalaciones de Launch Site One en Texas, donde se preparó junto a otros cinco tripulantes para enfrentar los desafíos de un vuelo suborbital de 11 minutos. Desde simulaciones de gravedad cero hasta protocolos de seguridad, la serie revela el esfuerzo y la dedicación detrás de esta hazaña.

La emoción de Calleja es palpable en cada momento, desde las despedidas con su familia en León hasta el instante en que la cápsula de Blue Origin aterriza suavemente en el desierto tras el vuelo. “Estaba abrumado. No pude contener las emociones”, confesó en Telecinco, describiendo la experiencia de ver la curvatura de la Tierra y la delgada línea de la atmósfera.

Un hito para León y España

El viaje de Calleja, que fue seguido en directo por más de 1,7 millones de espectadores en Telecinco el 25 de febrero de 2025, no solo marcó un hito personal, sino también un orgullo para León. La Cultural y Deportiva Leonesa celebró su logro en redes: “¡Llevando nuestra tierra a lo más alto!”. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó al aventurero: “¡Qué grande eres, Jesús Calleja! ¡Deseando que nos cuentes la experiencia!”.