Emilio Valdés, la sombra de Jesús Calleja: "Los dos estamos cumpliendo los sueños de nuestras vidas"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Son amigos de toda la vida. La aventura les unió hace más de treinta años y lo sigue haciendo a día de hoy. Se llama Emilio Valdés y conoció a Jesús Calleja hace más de 30 años cuando los dos formaban parte de un grupo de montaña de León, de donde son ambos. Entonces hacían escalada, bici de montaña y vivían muchas aventuras rodeados de naturaleza junto a una decena de amigos. Aquel grupo en el que trazaron amistad sigue funcionando y les sigue uniendo de vez en cuando. Eso y cientos de aventuras que han compartido desde entonces. Mano a mano.

Emilio Valdés es una de las personas que forma parte del círculo cercano de Calleja, además de su hermano Kike y de su hijo Ganesh, entre otros. Reconoce que Jesús le cambió la vida el día que le llamó por teléfono para comentarle que había fichado por el canal Cuatro para emitir su programa 'Desafío extremo' y que se lo llevaba como cámara. "Pensé que me estaba tomando el pelo y le colgué el teléfono porque estaba trabajando". En aquel entonces, Valdés era comercial tras haber dejado un empleo anterior como auxiliar administrativo para el que no estaba hecho. No tenía ni idea lo que le depararía el futuro. "Jesús necesitaba a alguien de confianza para grabar los programas y a mí me apasionaba la cámara", señala. Así que dejó su trabajo y se embarcó en lo que sería sólo el principio de la gran aventura de su vida. "Vinieron los de Cuatro a León, a probarme como cámara y, aunque yo no lo era aún, sí que era alpinista y me dijeron que era más fácil convertir a un alpinista en cámara que a un cámara en alpinista". Así que le ficharon. Y aquí él deja una moraleja para todos: "el poner ganas y motivación en lo que haces abre muchas puertas".

Ese fue el punto que lo cambió todo para estos dos amigos casi inseparables: 'Desafío Extremo'.

Desde entonces, "hemos tenido muchos sustos durante estos años", asegura mientras explica que "Jesús es el mejor comunicador de España". Eso sí, pese a los sobresaltos, están siendo los mejores años de su vida: "Yo estoy cumpliendo un sueño desde hace 19 años y se lo tengo que agradecer todo a Jesús. Los dos estamos cumpliendo los sueños de nuestras vidas".

Valdés siempre quiso ser cámara de aventura y reconoce que esto no le vino 'de cuna' porque sabe "lo que es currar mucho para ganar poco".

"Lo que siempre he querido en la vida es lo que estoy viviendo ahora", afirma mientras viaja en taxi por Madrid, ciudad en la que vive, inmerso en el rodaje del documental 'Calleja en el Espacio' de PrimeVideo del que se han emitido ya dos los primeros capítulos, justo la mitad. "Lo que queda va a ser la leche porque se van a ver los detalles del vuelo", explica.

La aventura de Calleja en el Espacio ha sido un hito en la carrera de su amigo y también en la suya. "Lo Texas es una flipada", dice con emoción. "Allí sólo se habla del espacio". Esta aventura americana comenzó hace más de dos años, algo incréible para él porque "el espacio ni te lo planteas porque lo ves como algo inalcanzable". Una aventura muy diferente a las que suele acostumbrar Valdés, más " de frío y de montaña".

Hasta ahora, ha grabado 300 programas de viajes. Dirige 'Río Salvaje' , un proyecto en el que participa Kike Calleja' y es cámara de 'Volando voy', 'Calleja en el espacio', 'Planeta Calleja' y 'Universo Calleja'. La grabación de éste último ha provocado un parón técnico en el anterior ('Planeta Calleja') que volverá a retomarse en cuanto se pueda.

Esto le lleva a estar viajando por el mundo buena parte del año. "Este estilo de vida implica muchas renuncias como no poder tener una familia al uso, menos descanso o pasar menos tiempo con los amigos". Aún así, se le ve feliz con lo que hace.

Y tiene planes para cuando todo esto acabe: "Cuando me jubile, volveré a León. Mi corazón está en la Catedral".