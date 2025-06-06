El consejero Suárez-Quiñones participa en la conferencia de gestores de bosques

Publicado por EFE Segovia Creado: Actualizado:

La localidad segoviana de Riaza ha acogido la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Gestores de Bosques Públicos (EUSTAFOR) en un acto enmarcado en el Día Mundial del Medio Ambiente en el que han participado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, y el presidente de Eustafor, Juha Niemelä, de Finlandia. Los participantes han visitado la base de incendios forestales de ‘Las Casillas’ donde han conocido el operativo de la Junta y las labores que se llevan a cabo en el ámbito de la formación. La jornada ha contado con la participación de más de 100 profesionales del sector representantes de asociaciones de gestores de bosques públicos de 24 países europeos y 28 organizaciones diferentes, además de varias comunidades autónomas, de la Administración General del Estado y de la Comisión Europea. En el marco de la conferencia han destacado la importancia de poder aprovechar y conservar los bosques y de protegerlos de los incendios, «un riesgo creciente para todos los países de Europa, incluso para los ubicados más al norte».