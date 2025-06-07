Edificios emblemáticos de León: Rodríguez del Valle, 39

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En mayo de 1976, Francisco González Valdés firmó este edificio de viviendas para Dolores Valdés Martín en un solar de la calle Rodríguez del Valle c/v a Juan de Badajoz, cuyas obras dirigió en colaboración de José Carlos Reguera Álvarez primero y Oscar García Luna después, y ejecutó con Jesús Bustamante Lozano y Vicente García Sánchez como aparejadores. José Campo del Pozo ejerció como constructor. Valdés había proyectado el inmueble con estructura porticada de hormigón armado sobre cimentación de zapatas entre muros pantalla conformando un sótano para aparcamiento. La planta baja para locales comerciales y los accesos peatonal y rodado por Rodríguez del Valle en un mismo umbral o espacio abierto: la rampa del garaje junto a la medianera y a la izquierda un portal de directriz quebrada con el puesto de vigilancia y la escalera entre dos ascensores para subir a 20 viviendas en siete niveles (los dos últimos retranqueados y escalonados), con las zonas “de día”, “de noche” y “de servicio” bien diferenciadas y relacionadas por vestíbulo y pasillo, entre las calles y un patio posterior. Dispuso las fachadas en tres órdenes. En la base, accesos y locales. El cuerpo principal totalmente revestido de ladrillo en tonos pardos aparejado a soga con las juntas enrasadas. Los alzados estructurados por paños ciegos en la esquina que contraponen su verticalidad a opacas bandas horizontales que conforman cuerpos cerrados en voladizo y animadas terrazas poligonales que a pesar de haber padecido su acristalamiento conservan su contundente apariencia potenciando una innegable voluntad expresiva. Y arriba, en el orden de coronación, los cuerpos retranqueados enfatizados por unas extraordinarias y atrevidas pérgolas de hormigón escalonadas... González Valdés, madrileño, que había colaborado con Antonio Bonet en el icónico edificio hoy ocupado por el Tribunal Constitucional, nos ofrece aquí una composición equilibrada, ausente de elementos ornamentales, con unidad de material y textura. Buen ejemplo de una época en la que se priorizaba la habilidad para resolver los programas funcionales y la racionalidad constructiva, sin olvidar esa pretensión ¡tan setentera!, de conferir a la fachada cierto carácter brutalista al tiempo que expresionista, hoy todo mitigado por el cierre de las terrazas, lo que sin duda ha alterado la superior calidad de su imagen original.