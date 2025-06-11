Un bosque animado por la danza inclusiva en León

Un momento de la función en la que usaron globos para motivar el movimiento.Virginia Moran

Publicado por Ana Gaitero León Creado: Actualizado:

El taller de danza inclusiva de León coronó este martes su segunda edición con una función abierta al público en el centro cívico León Oeste. Las quince personas que, desde octubre, participan en esta actividad del área de Discapacidad de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León se subieron al escenario para poner el broche al fin de curso y compartirlo con sus familias y convecinos.

Mientras el público tomaba asiento para disfrutar del espectáculo, el escenario estaba ya en movimiento. Un grupo de personas parecía dar los últimos toques al decorado. La función ya había comenzado. Las cartulinas con sus dibujos, las cuerdas y el color inspiran los primeros pasos en «El Bosque animado», título de la pieza dirigida por Ángel Zotes e Isabel Álvarez van Der Feltz.

Ignacio Martínez con su flauta marcó los primeros compases. Los habitantes del bosque se despertaban suavamente con sus propios instrumentos musicales. Luego sacaron los globos y construyeron esculturas vaporosas con sus manos.

Moverse, expresarse, soltarse... comunicarse con el grupo es el objetivo del taller de danza inclusiva en el que participan una mayoría personas con discapacidad. «El objetivo es que se vayan expresando con las herramientas que les podamos dar», explica Isabel Álvarez. Trabajar la atención es uno de los retos, pero también han aprendido «a aceptar» y «no intentar que hagan lo que queramos y valorar lo que nos pueden ofrecer».

Casi todas las personas que participaron este curso en el taller de danza inclusiva, que se desarrolla los martes en el Auditorio de León, repiten. Se sienten tan motivadas que, como decía una madre, «no quieren fallar».

Las familias disfrutaron de la soltura con que vieron a sus hijos moverse por el escenario. El dibujo es una de las herramientas que han descubierto para motivarles a moverse con libertad. Se ha intentado que pasen del trazo en la cartulina, a «dibujar» en el aire con sus brazos y el cuerpo entero. También ha sorprendido al público el uso de la voz en el proceso.

«Vemos que en el papel sí se concentran y tratamos de que lo lleven al movimiento», explica Isabel Álvarez. El taller de danza inclusiva es gratuito para las personas que participan, se ha desarrollado en una sala del Auditorio durante dos horas semanales y se espera que la «función» continúe el año que viene.

«La danza permite a las personas tomar conciencia del propio cuerpo, explorar sus posibilidades psicomotrices y su capacidad comunicativa, lo que favorece también la atención, el reconocimiento personal y la presencia colectiva y social», explican los promotores del taller.

El espectáculo emocionó al público y los participantes disfrutaron de lo lindo. Hubo quien rompió la barrera de subirse al escenario y convertirse en protagonista por primera vez.