Medicamentos caídos del cielo

Los técnicos preparan la carga en los drones antes de su despegue en el centro Atlas de Jaén.efe / José Manuel Pedrosa

Publicado por Agencias Jaén Creado: Actualizado:

El centro Atlas de Villacarrillo (Jaén) ha sido testigo este martes de un nuevo hito en el transporte de suministros médicos a través de drones, con un vuelo de dos aparatos multicópteros entre dos municipios separados por 23 kilómetros. Se trata de la primera vez que se lleva a cabo una operación de transferencia de control ('handover') en vuelo con drones gracias al proyecto U-Elcome.

Su objetivo es "demostrar cómo la utilización de sistemas aéreos no tripulados puede ayudar a ofrecer soluciones al transporte de material sanitario en zonas remotas o de difícil acceso, mejorando la accesibilidad», han indicado desde el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec).

El vuelo de drones con material sanitario se ha realizado entre los centros y aeródromos de Atlas en Villacarrillo y Beas de Segura.

Para ello, se ha realizado una demostración real de un vuelo en la que han participado de forma coordinada el UAS TARSIS (sistema no tripulado de ala fija) de 75 kilos de peso, dos drones multicópteros, tres equipos completos de vuelo de la empresa española Aertec y la Universidad de Sevilla, así como personal de transporte sanitario de la Fundación SSG, la empresa PildoLabs, y las plataformas de Enaire e ITG, Instituto Tecnológico de Galicia.

Todas las operaciones desarrolladas durante la demostración han sido monitorizadas en tiempo real mediante las plataformas para la provisión de servicios U-Space. A su vez, Enaire ha actuado como proveedor único de servicios de información común (Cisp), validando así la integración segura de estas tecnologías en el espacio aéreo europeo.

"Hoy hemos visto las oportunidades que presentan los sistemas U-space en las operaciones de aeronaves no tripuladas, así como la posibilidad de poder transferir el control de un dron entre dos espacios aéreos. Esto nos permite realizar vuelos más largos al gestionar el tráfico aéreo de drones entre diferentes plataformas digitales», ha señalado Rodrigo Benedit, técnico del Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones de Enaire y coordinador del proyecto U-Elcome en España.

Es una iniciativa europea, gestionada técnicamente por Sesar Joint Undertaking y financiado por la Agencia Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, destinada a promover la integración segura y eficiente de los drones en el espacio aéreo.