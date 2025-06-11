Voces por más espacios en lengua de signos en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Personas Sordas de León (APSL) clama por un compromiso real con la plena accesibilidad y el respeto a los derechos lingüísticos de las personas sordas con motivo del Día Mundial de la Lengua de Signos, que se celebra el 14 de junio.

Bajo el lema «Las lenguas de signos nos hacen más fuertes», la entidad denuncia que, a pesar de los avances legislativos, la lengua de signos sigue ausente en espacios esenciales de la vida pública. «La lengua de signos es esencial para nuestra vida cotidiana, no es un lujo ni una alternativa secundaria», declara Luis Becker Acebal, presidente de la APSL. «En muchos servicios básicos todavía se nos trata como si nuestra lengua no existiera».

La asociación recalcal que el Real Decreto 674/2023, que desarrolla la Ley 27/2007 sobre el reconocimiento de las lenguas de signos, y el reciente Real Decreto 155/2024, que declara estas lenguas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de España, obligan a las administraciones a garantizar su protección y presencia. «Sin embargo, la experiencia cotidiana de muchas personas sordas en León demuestra que queda mucho camino por recorrer», apunta la entidad leonesa. «Tenemos normas que reconocen nuestros derechos, pero no siempre se cumplen. La legislación debe traducirse en medidas concretas y recursos reales», añade Becker. «León no puede quedarse al margen de este compromiso: cada espacio público sin acceso a la lengua de signos es una puerta cerrada para nuestra comunidad».

Alertan que esta exclusión afecta a cientos de personas sordas en León y su provincia: niñas y niños sordos que no acceden a su lengua natural; pacientes incomunicados en centros de salud y hospitales; jóvenes que no pueden estudiar o trabajar en igualdad de condiciones; mujeres sordas que temen denunciar una agresión por miedo a no ser comprendidas; o personas mayores aisladas por falta de apoyos. Situaciones, recalcan, que «vulneran los derechos fundamentales".

La APSL recuerda que el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas no es solo una fecha para celebrar, sino también para reivindicar. En definitiva, es un día para recordar que, sin lengua de signos, no hay participación plena ni democracia real. «La inclusión empieza cuando se respeta la lengua de cada persona. Para las personas sordas, la lengua de signos es nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Nos hacen más fuertes, más iguales, más libres, y no vamos a detenernos hasta que se garantice su uso en cada rincón de la vida pública», sentencia la APSL.

Para visibilizar estas reivindicaciones y necesidades la APSL celebra los días 13 y 14 de junio una serie de actos públicos. A las 10.30 del viernes tendrán una recepción institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento de León, con la lectura del manifiesto. A las 18.00 se realizarán intervenciones participativas en el Musac. A las 22.30 se iluminarán la fuente de Santo Domingo y la Diputación de color azul turquesa.

El sábado 14 por la mañana se colocará una mesa informativa en Ordoño II y 18.00 actividades en la APSL (Padre Isla, 57, Bajo).