La hazaña de conciliar y trabajar contada por cuatro leonesas

Cómo trabajar y conciliar y no morir en el intento fue el eje de la mesa de experiencias que se presentó este jueves en el centro cívico de Navatejera dentro del VII Foro Ciami VQ. Ana Arias González, natural de Sardonedo y trabajadora en la Fundación Isadora Duncan de León desde 1999, explicó que su rol de madre ha sido posible gracias a la jornada de 9 a 2 y a las facilidades brindadas para compatibilizar los cuidados y la crianza». Con un aporte fundamental, que en los cuidados también participa su pareja. «Me considero una privilegiada », señaló al hablar de la corresponsabilidad como clave. «Hay familias, como las monoparentales, con verdaderas dificultades", puntualizó.

En la mesa moderada por la periodista Noemí García Martínez, Eva de Vega, nacida en Suiza, contó su experiencia como emprendedora de Pilko Pako, un taller de corte y confección que puso en marcha junto con su hermana Diana en La Bañeza. Una hermana que también le apoya en el rol de madre, pues le ayuda en la crianza de su hijo Manuel que ahora tiene 13 años. «Para que yo pudiera seguir trabajando, mi hermana salía a pasear el carrito de bebé de mi hijo. Manuel se ha criado entre máquinas de coser». Las dos hermanas se han hecho cargo del cuidado de sus padres.

«El triunfo de unas significa el sacrificio de otras», apuntó Nélida de Andrés, al reconocer que durante el tiempo que ha trabajado fuera de León su madre ha sido el puntal de los cuidados de sus hijos cuando tenía diez y doce años. Psicóloga y criminóloga, actualmente subdirectora de Tratamiento del Centro Penintenciario de Mansilla de las Mulas y le toca compatibilizar la «intensidad constante de la adolescencia» con sus responsabilidades profesionales, sin olvidar que las mujeres internas en prisión con las que trabaja carecen de la misma oportunidad para cuidar y cuidarse.

Cathasya Chacón es de Gran Canaria y en el Ciami encontró un espacio para formarse y poner en marcha su propia empresa de cafetería repostería, Sonríe, junto a su socio Diego Mateos. Caty dio testimonio de un caso excepcional de corresponsabilidad tras una separación Su ex y ella siguieron criando «codo con codo» a los hijos en común. «¡Toda una suerte y algo poco habitual!», admitió. Ahora, con dos hijos independientes. está centrada en su pequeña de trece años y orgullosa de que su hija mayor, profesora, le agradezca «la educación recibida», que le ha permitido convertirse «en una mujer libre y valiente».

El VII Foro Ciami del Ayuntamiento de Villaquilambre contó con la ponencia de Giulia Constanzo sobre los cuidados en el centro de la vida para la sostenibilidad. Esta investigadora de la Universidad de León en la Facultad de Ciencias Económicas desgranó la dimensión global de los cuidados humanos, de otras especies y del planeta. La corresponsabilidad es la palabra mágica que activaron en el Ciami en una jornada que tuvo en el taller de Ana Badiola y los poemas de Marina Díez su colofón práctico y poético.