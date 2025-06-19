Premio al reto por Europa

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

El economista y político italiano Mario Draghi, una de las figuras más influyentes de la economía de las últimas décadas y símbolo de una Europa «unida, libre, fuerte y solidaria", ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025.

El jurado destacó que el ex primer ministro de Italia y ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), considerado por muchos 'el salvador del euro', es una figura clave en la defensa de la integración europea y la cooperación internacional.

Los miembros del tribunal que le han considerado merecedor de este reconocimiento han ensalzado su «liderazgo y firme compromiso con los valores fundamentales y el progreso de la Unión Europea» y han valorado que, a lo largo de su amplia trayectoria de más de cuatro décadas, ha promovido el multilateralismo, la cooperación entre los Estados miembros y el fortalecimiento institucional y económico.

Según el jurado, ha defendido con «independencia y visión de largo plazo el crecimiento y la mejora de la competitividad, centrada en tres transformaciones: innovación, descarbonización y seguridad económica, apelando a las políticas comunes de salud, transición energética y digitalización».

moneda única

Draghi, que también ostentó el cargo de gobernador del Banco de Italia, tomó las riendas del BCE en noviembre de 2011, en medio de una tormenta económica marcada por la crisis financiera global y de deuda, hasta octubre de 2019, cuando fue sustituido por la francesa Christine Lagarde. Adoptó importantes medidas de política monetaria como la reducción de los tipos de interés y en 2015 lanzó un programa de compra de deuda que se prolongó hasta marzo de 2016 para atajar el aumento de las primas de riesgo, conjurar la deflación y reactivar la economía de la zona euro mediante la inyección de 60.000 millones. La importancia en la política económica europea de Draghi se puede resumir en la célebre frase que pronunció en 2012, cuando dijo que el BCE estaba dispuesto a hacer «lo que fuera necesario» para preservar el euro, con la que evitó que la moneda única se pusiera en entredicho y se desatara una crisis sin precedentes en el continente. Durante su etapa al frente del BCE, impulsó el denominado 'Plan Draghi' que buscaba reducir la inflación al nivel del 2%.