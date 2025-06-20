La primera nobleza del rey

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El rey ha concedido los primeros títulos nobiliarios de su reinado, y entre los nuevos nobles así reconocidos figuran el tenista Rafa Nadal (Manacor, Mallorca, 1986), la cantante Luz Casal (Boimorto, A Coruña, 1958), la nadadora paralímpica Teresa Perales (Zaragoza, 1975) y el exjefe de la Casa del Rey Jaime Alfonsín (Lugo, 1956). La relación de seis nuevos marqueses se completa con la fotógrafa Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) y el catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Oviedo Carlos López Otín (Sabiñánigo, Huesca, 1958), según ha informado Zarzuela, que inscribe este gesto del jefe del Estado en el X aniversario de su proclamación. El tenista mallorquín Rafa Nadal será marqués de Llevant de Mallorca, la cantante gallega Luz Casal, marquesa de Luz y Pas, y la prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero, marquesa del Valle de Alcudia. Jaime Alfonsín, que fue jefe la Casa del Rey hasta hace un año, recibe el título de marqués de Alfonsín, con Grandeza de España, el científico Carlos López Otín, marqués del Castillo de Lerés, y la nadadora Teresa Perales, marquesa de Perales. Todos estos títulos son hereditarios, de manera que los conservarán sus descendientes. «Sus respectivas trayectorias son exponentes de la excelencia, ya sea al servicio de la Corona o en el ámbito del pensamiento, la cultura, la ciencia, las artes y el deporte», remarca la Casa Real en el comunicado con el que ha anunciado su concesión. Añade que todos ellos son «fuente de orgullo para España» y «referencia permanente de valores que deben inspirar a nuestra sociedad» los cuales se reflejaron —prosigue— en el discurso de proclamación de Felipe VI ante las Cortes del 19 de junio de 2014. Y agrega que estos valores se mantienen en los «principios de servicio, compromiso y deber que imprime a su reinado». Su concesión se materializa al amparo del artículo 62.f de la Constitución que faculta al rey para «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes». Estos derechos honoríficos no se pueden vender ni comprar y suelen ser hereditarios, recayendo en el primogénito. En algunos casos pueden revertir a la Corona al quedar vacante el título por no haberse ejercido durante un cierto tiempo las acciones encaminadas a su adquisición o transmisión.