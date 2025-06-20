Una pasarela rural en Salamón con la trashumancia de modelo

La lana, la trashumancia y el medio rural son los ejes del ‘Wool Fest’ que se celebra el 28 de junio en Salamón. A la vertiente social de esta jornada en torno al Ecomuseo de Lana Trashumante —participan colegios, personas con discapacidad y mayores del municipio y la residencia Santa Luisa— se suma este año el glamour de un desfie de moda con la lana como materia prima y las ovejas trashumantes como ‘invitadas’ de honor. La montaña son el escenario natural para la moda sostenible que empujan varias firmas apegadas al territorio y a la tradición trashumante. Por eso han querido esperar la llegada del rebaño que pasa el verano en Salamón procedente de Huelva.

Cuatro empresas de moda que trabajan con el tejido que se obtiene de la lana de las ovejas presentan sus propuestas. Las firmas Añino Merina, especializada en calzado y complementos elaborados con lana y cuero a caballo entre Extremadura (materia prima) y La Maragatería (taller artesano); Marae, una empresa familiar zamorana que diseña y confecciona ropa artesanal de lana cocida de calidad y que cuenta entre sus clientes a la Casa Real; Las Hidalgas de León, en colaboración con la asociación Iaia para presentar los manguitos sensoriales para personas con deterioro cognitivo y Las Hidalgas con Cristina Corrés, con una novedosa colección de prendas tejidas a mano. Por la mañana explicarán sus colecciones en una presentación teatralizada con el acompañamiento de la zanfoña y el rabel de Miguel Ángel.

Modelos profesionales de la empresa leonesa Liper Zone, niños y niñas de los colegios participantes —San Isidoro, Navatejera, Cistierna y Riaño— y mayores desfilarán en esta pasarela que pretende convertirse en un hito de la moda en España y a nivel internacional en torno a la lana merina. La pandereteira de Gritsanda Sara Gómez, junto con su alumnado de percusión, a las 19.00 horas en la Era.

El Wool Fest comienza con las propuestas De la oveja al ovillo, La magia del fieltro y La geografía textil: juguetes hiperbólicos que se celebra de 11.00 a 14.00 horas en el Ecomuseo de la Lana Trashumante. De 11.00 a 14.00, en la Era, se celebra el concurso monográfico de mastines en la edición del campeonato provincial de 2025.

En un telar gigante se tejerá un tapiz participativo con todas las personas que quieran dejar su huella en el Wool Fest, desde las 11.00 a las 18.00 horas. A las 11.30 se hará una demostración de esquilado de ovejas en el Museo de la Lana Trashumante. A las 12.30, en la iglesia, Dino, zapatero artesano menorquín presentará su trabajo Lana de mar. A las 14.00 horas se realiza el acompañamiento al rebaño trashumante que bajará del puerto a la Era para participar en el desfile como protagonistas del paisaje de montaña en verano. Un filandón de pastores con sus experiencias remata la comida que se celebra en la Era a partir de las 14.30 horas. A las 18.00 horas, Rodrigo Martínez ofrecerá un concierto didáctico.

La lana, con la que apenas se produce el 1% de las prendas que se confecciona en el mundo, «sigue estancada en España», admite Alberto Díaz, impulsor del Wool Fest y de la empresa Las Hidalgas. «El mayor problema es el largo. Hace falta una selección del ganado pensando en la lana y no sólo en la carne», subraya. España tiene la ventaja de que «quedan muchos rebaños trashumantes de sur a norte, desde Extremadura y entre las riberas y la montaña en León, que mantienen corredores ecológicos», señala.

«Hay gente apostando por recuperar la genética de la merina y mejorar la lana, por diferentes vías, pero falta apoyo para una inversión costosa que requiere cinco años para ver resultados», apunta. Además de mejorar la lana, hace falta no perder lo que queda de una industria que ha ido en declive y obliga a procesar la lana en el extranjero. Una tarea titánica, a la que el Wool Fest aporta su grano de arena de esperanza.

El Wool Fest se realiza con el apoyo de la junta vecinal de Salamón, el Ayuntamiento de Crémenes y el Instituto Leonés de Cultura y está vinculado al Día Europeo de la Lana.

