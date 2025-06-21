Edificios emblemáticos de León: La Escuela Superior de Arte Sacro

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

La mansión de los Quirós se ubicaba en la actual calle Pablo Flórez, pero hasta ahora solo disponemos de una mínima documentación gráfica, insuficiente para apreciar la verdadera importancia del palacio. También resulta arriesgado fijar la fecha de su construcción, si bien a la vista de los elementos clasicistas conservados de su fachada, podemos aventurar que la misma debió levantarse a finales del siglo XVI o comienzos del XVII… Al parecer, hacia 1960, ante la amenaza de ruina que presentaba el edificio, Luis Menéndez Pidal, Arquitecto Conservador de Monumentos de la Primera Zona, propuso salvar al menos su fachada. Pronto se le encontró un destino en la Escuela Superior de Arte Sacro que se pretendía erigir en el patio trasero de San Isidoro, frente a la Portada Prioral del gran Juan del Ribero. El proyecto de dicha Escuela fue redactado por Juan Torbado Franco, que trazó un edificio de poco fondo con los restos de la fachada original, simétrica y tripartita. En la base, zócalo calizo y escalinata que sube a la puerta recuperada, enmarcada con orejetas y flanqueada por pilastras cajeadas bajo ménsulas entre columnas toscanas que parecen sostener una sencilla cornisa. Sobre la misma, un balcón con barandilla forjada a paño entre las mismas molduras y columnas, aquí jónicas, que soportan un mezquino frontón curvo con roseta en su tímpano. A ambos lados: abajo, sencillos vanos recercados con moldura lisa, y arriba, balcones enmarcados como el principal, pero sin columnas. Una imposta lisa da paso al orden de coronación con siete pequeñas ventanas recuadradas y un escudo nobiliario descentrado que desequilibra la composición… Para el profesor Emilio Morais, estamos ante «una composición de carácter estilista… más que restauración tendríamos que hablar de un ejercicio creativo… que se dispuso para que el espectador creyese estar ante una arquitectura verdaderamente histórica… cuando en realidad se ha perpetrado un falso histórico».