El Universo al descubierto

Publicado por Efe Santa Cruz De Tenerife Creado: Actualizado:

Un consorcio del que forman parte siete centros españoles de investigación ha participado en el observatorio Vera Rubin, ubicado en Chile, y que es un «hito» astronómico, ha informado este lunes el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El observatorio Vera Rubin, que está ubicado en el Valle del Elqui y alberga el telescopio con la mayor cámara del mundo, ha revelado este lunes las primeras imágenes que ha tomado del cielo nocturno desde el norte del Chile y que seguirá registrando durante los próximos diez años con el objetivo de elaborar la película más completa del universo jamás realizada.

El IAC ha indicado en un comunicado que comienza un proyecto que revolucionará la comprensión del Universo durante la próxima década.

Este proyecto está financiado por la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Energía de Estados Unidos, y el consorcio de centros españoles lo integran el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIS), el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), y el Puerto de Información Científica (PIC).

También forman parte de este consorcio el Instituto de Física Teórica (IFT-UAM/CESC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y el IAC.

El observatorio recibe su nombre en honor a la astrónoma Vera Rubin, una pionera cuyo trabajo proporcionó la primera evidencia sólida de la existencia de materia oscura.

Representa un hito en la observación astronómica, estableciendo un nuevo estándar para los cartografiados del cielo gracias a su diseño óptico avanzado, alta sensibilidad, velocidad operativa y robusta infraestructura informática.

El IAC detalla que el observatorio está dotado con la mayor cámara digital «jamás» construida para astronomía, que observará el cielo austral de forma sistemática durante una década, generando un 'time-lapse' ultrapanorámico de alta definición del universo.

Este proyecto, conocido como Legacy survey of space and time, permitirá abordar algunas de las preguntas más fundamentales de la cosmología y la astrofísica, agrega el IAC. Entre sus principales objetivos están el estudio de la energía y la materia oscuras, el análisis detallado de la estructura y formación de la Vía Láctea.