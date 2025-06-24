Primera pareja homosexual casada en León: «Estamos preparados para otros 20 años"

El próximo 26 de agosto cumplirán sus bodas de porcelana. Jonás Díaz y Pablo Valbuena fueron la primera pareja del mismo sexo que se casó en León. Veinte años después de aquel acontecimiento «en el que nos sentimos muy arropados» aseguran que están preparados para afrontar otros veinte de convivencia. Llevan ya 44 años como pareja y dicen sentirse igual de enamorados «Para nosotros es una vida de absoluta normalidad, unos años normales como los de cualquier matrimonio, con sus discusiones y decisiones en común».

La Ley de Matrimonio Igualitario se votó en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005. El Partido Popular se posicionó en contra, salvo la diputada Celia Villalobos. Las críticas llovieron sobre el término «matrimonio», con la interposición de una demanda de inconstitucionalidad. Menos de un año después, en abril de 2006, el edil de Cultura del Ayuntamiento de Ourense, el popular José Araújo se casó con su novio Nino Crespo, la primera boda civil celebrada en España entre un cargo electo del PP y su pareja del mismo sexo. El Tribunal Constitucional avaló en 2012 la ley del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez. Ocho magistrados, uno de ellos conservador, respaldaron la norma.

«Los gais vemos esta ley normal, pero la derecha sencillamente no la ve, aunque muchos del PP se hayan acogido a ella para casarse. Es esa pequeña hipocresía que les llevó incluso a interponer un recurso», asegura Pablo Valbuena, que recuerda su boda «como el día más feliz de nuestra vida, que compartimos con las familias, los amigos y la gente que pasaba por la calle en el Ayuntamiento, que nos hicieron sentirnos muy arropados. Nunca nos hemos arrepentido». De no ser porque la magistrada de León estaba de vacaciones, estos dos leoneses probablemente se hubieran convertido en la primera pareja del mismo sexo casada en España gracias a la ley. Se adelantaron Carlos y Emilio, que se casaron en Madrid el 11 de julio de 2005.

Sin secretos ni sobresaltos

Jonás, cocinero de profesión, y Pablo, funcionario, decidieron hace seis años dejar el restaurante La Copla para trasladarse a Palma de Mallorca. «Le ofrecieron a Jonás un trabajo de profesor en una escuela de hostelería de FP y decidimos marcharnos. Yo soy funcionario y tengo más fácil pedir traslados. Después nos movimos a Ibiza, donde Jonás ha estado de cocinero en varios hoteles, y hemos decidido volver a León. Ibiza es imposible para vivir». Jonás trabaja ahora de jefe de cocina en una residencia de personas mayores. «Ha sido una aventura, ya nos queda poco para jubilarnos». A sus 65 y 69 años, respectivamente, continúan con una vida en común tras 45 años de convivencia y 20 de casados. «No hemos cambiado mucho. Nos hemos adaptado el uno al otro. Jonás es más tranquilo y yo más inquieto. Ya no hay secretos ni sobresaltos. Esta relación es lo más importante de la vida».

Jonás y Pablo fueron los primeros de León, pero la ley ha facilitado desde entonces la unión de otras 294 parejas en la provincia (149 de hombres y 145 de mujeres), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que incluye el año 2023. El año en el que más parejas de hombres se casaron fue en 2023, con 17 matriminios, mientras que las mujeres fueron mayoría en 2022, con 22 bodas oficializadas en León. En 2005 se casaron una pareja de hombres y dos de mujeres.

Una de las últimas parejas que se ha casado en León es la formada por Sandra Avellaneda Patón y Ana Cruz Boltaina Melendo. Se casaron en el registro civil de Sariegos el 16 de mayo del año pasado y el próximo 11 de julio festejarán con los familiares y amigos el acontecimiento. «Nos conocemos desde hace 20 años. Ana es de Calatayud y vino a León a estudiar Inef y yo estudié Derecho. Soy funcionaria de prisiones y ahora trabajo en Palencia y voy y vengo a León. Hemos establecido nuestro cuartel general en Sariegos», comenta Sandra, que asegura que a lo único a lo que aspiran como pareja es «a la normalización en esta sociedad. Las ideas progresistas avanzan, pero hay sectores de la población que tienen una postura reaccionaria, sobre todo en la gente más joven. A nivel legal hemos ejercicio nuestros derechos con normalidad, pero la sociedad todavía no nos ve como matrimonio. A nuestros 31 años nadie nos pregunta si queremos tener hijos, por ejemplo, como al resto de las parejas heterosexuales». Y sí quieren. «Yo me quiero quedar embarazada. Jamás recurriríamos a un vientre de alquiler. Estamos totalmente en contra. Las vidas humanas no se compran. También entendemos que los hombres lo tienen más difícil, se les cierran muchas puertas».

Sandra y Ana el día de su boda.DL

Sandra recuerda «perfectamente» el día en que se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. «Lo recuerdo como una noticia superimportante. Yo trabajo y pago mis impuestos y tengo los mismos derechos». La pareja considera que «faltan referencias» de matrimonios homoxesuales normalizados. «Me gusta que se de visibilidad a las familias LGTBI que somos tradicionales, igual que las demás, que no seamos tema de conversación».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repasó ayer en Madrid durante los actos de conmemoración del veinte aniversario, algunos de los logros alcanzados en materia de derechos LGTBI en los últimos años y citó la llamada Ley de Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, también conocida como ‘Ley Zerolo’, la Ley para la Garantía de los Derechos LGTBI, la ley Trans y el teléfono arcoíris 028, una línea de atención integral para quienes necesitan ayuda o, apoyo «o simplemente que alguien les escuche sin juzgarles». «Cada paso que hemos dado ha sido una conquista de libertad», dijo el dirigente socialista, que, además, destacó la reciente proposición de ley del PSOE para castigar en el Código Penal las polémicas terapias de conversión.

«Un hito para dejar constancia de que tenemos los mismos derechos». Sebastián Cuatin, miembro de Awen en León, destaca la importancia de la ley «que no ha acabado con ninguna familia, tal y como algunos sectores metían miedo al principio». Lo importante para las personas del colectivo LGTBI+ es visibilizar que hay multitud de familias. «A día de hoy siguen existiendo vulnerabilidades, un retroceso sobre todo en lo que se refiere a las personas trans, en las que ponemos todo el punto fuerte de la celebración este año en el Día del Orgullo. Este retroceso también viene de la izquierda y de algunos sectores feministas, que atacan a las personas trans, que siempre han apoyado al movimiento faminista».

Los hijos

La adopción «es un tema muy complejo, porque siguen existiendo los discursos de que la única familia posible para ‘el bien’ de la criatura es la de un padre y una madre. Siguen difundiendo miedo y odio para que no se nos de ese derecho a quien desee tener ese rol y está preparado para ello».

Al colectivo LGTBI+ de León les preocupa «los delitos de odio». «Existe una discriminación escondida, que no es directa, que hace el mismo daño. Las acciones de odio están ocultas en otros argumentos. Se tapa con otros actos, pero nuestros derechos siguen siendo vulnerados. Por eso este Orgullo, por la necesidad de dar visiblizar nuestros derechos que se vulneran".

La presidenta de la Federación LGTBI+, Paula Iglesias, destacó que la sociedad se siente en su mayoría orgullosa de los avances conseguidos en materia de igualdad y de diversidad. «Puede parecer que el odio hace más ruido pero nuestra sociedad ya gritó hace 20 años sí a los derechos".

Desde que se aprobó la ley se han casado en la provincia de León 294 parejas del mismo sexo hasta 2023, 149 de hombres y 145 de mujeres