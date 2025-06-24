Una polémica mirada

Publicado por Agencias Sevilla Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena pide perdón en un comunicado a todos los hermanos y devotos por el «daño moral y devocional» que hayan podido causarles las decisiones tomadas tras la intervención de conservación y mantenimiento realizada a María Santísima de la Esperanza Macarena.

En el comunicado subido a su página web, la Hermandad pide también disculpas por la demora en convocar el Junta extraordinaria celebrada este lunes, «motivada por la voluntad de tener en su poder la información de todos los acontecimientos así como los informes técnicos imprescindibles para determinar lo sucedido y actuar en consecuencia». Indica la nota que el Mayordomo y el Prioste de Nuestra Señora de la Esperanza han presentado su dimisión, que tomará efecto una vez resuelta esta incidencia. La Junta de Gobierno también ha aprobado que sea el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) quien realice las labores de supervisión técnica de las actuaciones que se van a hacer sobre la imagen. Señala en el documento que en mayo de 2024 se solicitó al profesor Francisco Arquillo Torres un ‘Informe sobre el estado de conservación de la Imágenes Titulares de la Hermandad de la Macarena’, indicando en su punto 8 las acciones necesarias para ese mantenimiento que incluían, entre otras, la eliminación de la mancha clara del lagrimal del ojo izquierdo, tratamiento de la fisura de la mascarilla en ambos lados del rostro y revisión de las pestañas y las lágrimas. Los trabajos encomendados estaban finalizados el viernes 20 de junio y los Oficiales de Junta estiman que el aspecto de la Virgen es idóneo para ser respuesta al culto. Sin embargo, y según el informe resumido del profesor Arquillo, en ese momento «aún no le habían sido colocadas las pestañas realizadas utilizando la plantilla de la restauración de 1978» siendo por tanto «la última operación que se efectúa para no afectarlas (las pestañas) por la pulverización de protección superficial que se le aplica a la policromía, se colocaron momentos antes de vestirla» asumiendo que «es posible que se desplazaran cerrando parte de los ojos al no estar el adhesivo completamente seco». Un grupo de devotos de la Esperanza Macarena se reunió frente a su basílica en Sevilla para pedir la dimisión de la junta de gobierno de la hermandad al considerar que la ha dejado «irreconocible».