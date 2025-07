Dario Testi, profesor de Historia: «Los muros no han detenido a pueblos enteros»

A lo largo de la historia de la humanidad, las guerras y la violencia han provocado movimientos de seres humanos «y los muros nunca han servido para detener a pueblos enteros». Dario Testi, profesor de Historia de América en la Universidad de León, uno de los organizadores del curso comienza mañana en la ULE sobre los Viajes y viajeros en épocas de conflicto, asegura que el problema de los políticos actuales en el mundo «es que no han estudiado bien la historia y no se han enterado de que los muros nunca han servido. Hay que levantar puentes porque las barreras ya no sirven». Testi asegura que la política del presidente de EEUU, Donald Trump, «que expulsa a los emigrados, levantando muros y construyendo cárceles» no es útil «porque Trump, probablemente, dentro de cuatro años ya no estará ahí y llegará otro presidente con otra política sobre las migraciones y eso cambiará. Esa es una de las diferencias que este historiador encuentra con los movimientos de personas en otras épocas de la historia «donde los grandes imperios tenían una continuidad de muchos años. En la actualidad, todo lo que pasa ahora ya está viejo, obsoleto».

La continuidad es lo que más interesa a los historiadores «porque al final los seres humanos siempre son lo mismo y seguirán desplazándose. No estaría mal estudiar la historia para prever lo que puede pasar en el futuro. Los políticos tienen responsabilidades importantes, tienen armas para arrasar el planeta, lo estamos viendo en Oriente Medio», que tiene efecto en todo el mundo. «Hoy en día, más que nunca, con el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, las guerras las hacen los drones y hay que tener mucho cuidado».

No hay política que frene los movimientos humanos. «Los arqueólogos han encontrado pruebas de que en la mítica guerra de Troya lucharon durante mucho tiempo miles de combatientes de distintos lugares de Grecia que se desplazaron con civiles, mujeres y esclavos».

En épocas más recientes, con las guerras mundiales, «millones de combatientes de todo el mundo se acercaron para participar en la guerra y millones de civiles lo hicieron en el sentido contrario», conflictos bélicos que no tuvieron descanso entre guerras con la huida de judíos que escapaban de la Alemania nazi. «Siempre ha habido éxodos relacionados con las guerras» y Testi destaca «la edad de los descubrimientos» con portugueses, españoles y tropas de otros países europeos «colonizando continentes enteros».

Ideas

Los desplazamientos de los seres humanos no se limitan solo a movimientos físicos. «Hay un viaje conceptual de las ideas, que también se desplazan. Cuando los españoles conquistaron América con ellos se desplazó también la tecnología, su religión, su filosofía y concepción de la vida».

A finales del siglo XIX y principios del XX se desplazaron millones de personas. «Pensemos en todos los europeos que se fueron a América. En estos lugares había mucha despoblación, hacía falta muchos hombres y mujeres para trabajar y se incentivaban los viajes. Hoy en día es diferente. Ahora no hablamos de gente que se desplaza para trabajar de campesinos. Hablamos de personas desesperadas que huyen de la guerra y eso genera otro tipo de problemas. Ahora es más complejo integrar a millones de seres humanos en el tejido social de Europa. Son fenómenos análogos, pero diferentes según los siglos y los procesos».

Ante estos movimientos de personas surgen muros. Jesús Paniagua, profesor emérito de la ULE y uno de los organizadores del curso, menciona la fortificación defensiva de la provincia romana de Britania, el conocido muro de Adriano, o la gran muralla construida por China. «Siempre ha habido barreras físicas y mentales» asegura.

«Estas defensas artificiales», como las califica Testi, «o las fronteras naturales» como el Rin y el Danubio en el Imperio Romano «servían para regular el acceso. Cada imperio necesitaba tropas mercenarias, campesinos, esclavos, gente que pagara los impuestos, pero había que vigilar la entrada para que no llegaran guerreros. Las fronteras siempre han sido permeables».

