León, a una décima de la ola de calor

La ola de calor en León no alcanzó, por una décima, el umbral establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La capital leonesa registró su máxima temperatura antes de la entrada del fresco en la tarde del miércoles en 33,3 grados centígrados, una décima por debajo del umbral oficial de 33,4º C, según las observaciones realizadas por Santi Parrado, de Meteo Bedunia.

La Bañeza, en cambio, superó con creces su umbral para considerar la ola de calor en la jornada de ayer. Su posición al sur de la provincia hace que este umbral esté situado en 34,3º C y ayer La Bañeza alcanzó los 35 º C.

Ponferrada estuvo muy lejos de su umbral de ola de calor. «No llegó ni a 30 º C», precisa Parrado. Que no haya habido ola de calor ‘oficial’ no quiere decir que la sensación térmica no haya sido sofocante. «La sensación de calor es algo subjetivo y que varía también con la humedad, el termómetro mide grados pero cada cuerpo lo siente de una manera», añade. A nivel estatal para que se considere ola de calor deben superar el umbral al menos el 10% de las estaciones de Aemet.

La entrada de un frente frenó la primera ola de calor del verano, pero Castilla y León está este jueves, 3 de julio, con aviso amarillo por altas temperaturas y tormentas, pero además en el sur de Ávila y en la Cordillera Cantábrica de León, naranja por calor y lluvias, respectivamente.