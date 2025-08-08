El calor aprieta en León y la ola toma impulso

Las aguas del Torío en La Candamia, refresco para los más pequeños en el día de más calor.virginia morán

TLa provincia entró en temperaturas de ola de calor en toda regla este jueves. Con 38.6°C de máxima en Ponferrada, sostenido entre las 18.00 y las 19.00 horas, y 34.7° en León, según la Agencia Estatal de Meteorología la provincia se sumerge en el calor sofocante al superar los umbrales de riesgo, como señala Santi Parrado de Meteo Bedunia.

La red de estaciones de Noromet, la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular, ha registrado hasta 37.5° C en Valle de la Valduerna y otro tanto en León ciudad, donde algunos termómetros, como el reloj de la plaza de San Marcos, llegaron a rozar los 40°C.

Las temperaturas han superado los 35°C en la mayoría de las estaciones de Noromet. Así, en La Bañeza se alcanzaron los 35.7° y 35.2° en Astorga y aún fueron superiores en Santa María del Páramo, con 36.1°, La Nora del Río 36.7° o 36.6° en Fabero. Por debajo de los 30° solo se registraron temperaturas máximas la Vega de Liordes (25.3°) y Villamanin (27.3°). Santi Parrado destaca también la amplitud térmica de Prado Veneiro, en Babia, que alcanzó los 31.4° al regsitrar una mínima de 3,4° y una máxima 34.8°.

A la sombra en el pulmón de León, La Candamia.VIRGINIA MORÁN

Las previsiones para los próximos días alargan la ola de calor hasta el miércoles, con sus picos el sábado y domingo.

El número de muertes atribuibles a temperaturas en la provincia ya suman dos. Una del 5 de agosto y otra del día 6, según los datos de MoMo. En España se registraron 29 muertes el día 5 de agosto por las temperaturas, mientras que el 6 la cifra fue de 39.

El termómetro del reloj de San Marcos, en plena solana, roza los 40°.VIRGINIA MORÁN

Sanidad alertó ayer sobre el peor día de la ola de calor. Las mesetas de León se encuentran entre las 30 zonas en máximo de riesgo de que el calor pueda afectar a la salud.

Los leoneses buscaron refrescarse no sólo en piscinas, sino en las aguas de los ríos y las sombras. Mayores de 65, embarazadas y menores de 4 años; personas con enfermedades crónicas y que trabajan al aire libre deben tener especial cuidado. Sanidad aconseja beber agua con regularidad aunque no se tenga sed, mantenerse fresco, vestir ropa ligera y poco ajustada, usar gorro, gafas de sol y protección solar y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.