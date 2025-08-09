León sufre el día más caluroso del año

Publicado por Carmen Tapia León Creado: Actualizado:

Un sábado tórrido. La provincia sufrió el día más caluroso del año. La temperatura máxima alcanzada en La Virgen del Camino llegó a los 36,1º, con una noche tropical que en la montaña leonesa, en Collada de Aralla la mínima no bajó de 19º y en Foncebadón se llegó de madrugada a los 20,4º, según Noromet. En el centro de León, Noromet registró en Santo Domingo una temperarura de 37,3 º. Ponferrada está este domingo en alerta naranja, con temperaturas que subirán hasta los 39º y en León se alcanzarán los 37º.

Todas las provincias de Castilla y León se mantendrán este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien en el caso de Valladolid, Zamora, El Bierzo en la provincia de León y el sur de Ávila el riesgo será de nivel naranja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De esta forma, el sur de Ávila, las mesetas de Valladolid y Zamora y El Bierzo estarán en aviso naranja desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas. El resto de provincias de la Comunidad tendrán aviso de nivel amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrán llegar hasta los 38 grados en ciertos puntos de la región.

AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 40º en Canarias este fin de semana —punto álgido de la ola de calor en el archipiélago— y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.