Mucho calor y una mala calidad del aire en León

«Calor, calor y más calor». Meteo Bedunia destaca los 37,5º registrados en La Bañeza este lunes «el día más caluroso del año» en una jornada con una mala calidad del aire.

La Junta alerta de que los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire para hoy martes, 12 de agosto, y los siguientes días, situación que afectará a todo el territorio de Castilla y León y que agravará la situación en la provincia de León.

«Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas», asegura la Junta en un comunicado. Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). «La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 nanogramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable».

La Junta advierte de que este episodio agravará la situación en la provincia de León, donde durante este lunes el oeste sufrió un episodio importante de contaminación, por partículas como consecuencia de los incendios forestales en la provincia y alrededores y aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico prolongado o intenso al aire libre

La estación de Aemet en La Virgen del Camino registró este lunes una temperatuda de 35,1º, uno menos que los dos días anteriores, calor sobre calor en un mes de agosto en el que los termómetros no han bajado de los 30º.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha confirmado que mantiene la alerta por altas temperaturas en casi toda la Península hasta hoy, tras el informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha adelantado el final de la ola de calor.