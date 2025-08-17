Un molín con muita vida nuesa

Publicado por oberto Gonzalez Quevedo Creado: Actualizado:

Dalgunos autores empleganon la sentencia “el molín de la hestoria muel poucu a poucu”, cambiando’l viechu proverbiu del filósofu Sexto Empírico de que la xusticia divina termina cumpliéndose siempres al final.

You nun toi d’alcuerdu con esa sentencia. Yía verdá que polo xeneral muel espacín el molín del tiempu, pero hai momentos nos que’l molín acelérase, mueve’l rodenu con tensión nerviosa ya, cuando nos damos cuenta, el tiempu pasóu igual qu’una estrel.la fugaz. Esa sensación clarísima sentíla va unos días al chegame la nuncia de la muerte del escritor Xuan Bello. Un segundu bastaba pa desaniciar non solo la vida d’un amigu, sinón tamién muita vida nuesa. Al poucu de la muerte de mia madre Eva González en 2007, escribiera Xuan: Cuando m’enteréi de la sua muerte sentí una pena que trescendía, con muitu, a la pena que se siente pola muerte de la madre d’un amigu bien queríu. Inda foi una pena más fonda porque muriera, analizaba you, una escritora excepcional na nuesa l.lingua, daquién que-l.lys diera un poucu d’aliendu a unas palabras qu’afal.lecían; pero nun yera eso a cenciel.las: dime cuenta que con Eva González, como diz el sou fichu nun cuentu intensu, “marchaba muita vida nuesa”. Va unos cuantos anos llevéi no mieu coche a esti escritor a dar una conferencia a Vil.lablinu, a la Casa de la Cultura. La xente que lu escuitóu esfrutóu pol vivire conas suas palabras. “Voi falavos como no mieu pueblu”, dixo. Ya, por supuestu con “che vaqueira”, foi contando muitas cousas guapas, ente el.las la sua alcordanza de cuando mercóu un l.libru d’Eva ya quedóu esteláu viendo naquel.las páxinas las palabras que tolos días sentía a la sua buela. Alcontraba Xuan dalgo esencial nos poemas d’Eva González, una esencia mui popular “no sentíu más noble de la palabra”. Aquel Concechu Palaciegu convirtiérase pa él nun país blancu ya sele onde las palabras de casa calecían xunto al l.lume. Guardián de la guapura de las áscuaras de la memoria, díxonos que “frente a l’acabación que se miete en casa, muitas veces namás nos queda eso, palabras que queiman: l.leite, l.linu, l.lume ya l.lana”. Nestos momentos nos que crez la fuercia del molín del tiempu ya’l rodenu xira con axitación, siento un aquel especial de tristura na alcordanza porque él yá nun ta ente nós. En Bello había, como yía lóxicu, muitas clases d’identidá, pero, na mia humilde opinión, la más fonda ya tamién la más bril.lante como escritor yera la del l.lume ya’l l.leite. Nel Altu Sil ya en Babia, por estas razones de l.lingua ya cultura, somos muitos los que lu tenemos puestu yá no panteón de los pésicos inmortales.