Apoyar a perros y gatos sin adoptar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España es uno de los países con mayor tasa de abandono de animales de compañía en Europa, según la organización de tiendas de animales Kiwoko. Existen diversas opciones para acoger un animal, desde protectoras y refugios hasta plataformas que facilitan esta conexión.

Por otro lado, quienes no pueden adoptar tienen múltiples alternativas para colaborar, como ofrecer acogida temporal, realizar voluntariado o donaciones en protectoras, apadrinar a un animal o utilizar sus propios medios para difundir la realidad del abandono.

Existen diversas vías para adoptar un animal, ya sea a través de protectoras y refugios, eventos de adopción o plataformas especializadas. Kiwoko ha conseguido que más de 8.000 animales encontraran un hogar en 2024, priorizando los casos más urgentes. Actualmente, se pueden encontrar más de 3.356 animales en búsqueda de un nuevo hogar, entre los que se encuentran perros, gatos, conejos o, incluso, aves.

Entre las múltiples alternativas para apoyar a los animales sin hogar y dar visibilidad a su situación, aunque no se disponga de los recursos suficientes para adoptar, se incluyen:

Ofrecer acogida temporal: Proporcionar un hogar transitorio a un animal sin hogar ofrece seguridad y un entorno familiar mientras espera su adopción definitiva.

Participar como voluntario en protectoras: Las asociaciones de protección animal dependen del apoyo voluntario para sus operaciones diarias.

Realizar donaciones materiales o económicas: Los refugios y protectoras necesitan recursos constantes para cubrir las necesidades básicas de los animales.

Apadrinar a un animal del refugio: Consiste en realizar una contribución económica periódica para cubrir los gastos de un animal específico en el refugio, asegurando su bienestar y cuidado mientras espera ser adoptado.

Ejercer como agente de concienciación y difusión: Concienciar sobre la importancia de la identificación y la esterilización ayuda a romper estigmas y fomentar una sociedad más responsable. «Cada animal que espera un hogar nos recuerda que la empatía y la ayuda pueden cambiar una vida», explica Caroline Arrú, alto cargo de Kiwoko, «queremos fomentar la participación ciudadana», concluye.