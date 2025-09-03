Las personas con movilidad reducida, exentas de sacar el ticket en zona azul

Las personas con movilidad reducida (PMR) no tendrán que sacar el ticket en el parquímetro, sin coste alguno, para poder aparcar en zona azul, tal y como establecía el cambio de la norma de aparcamiento que entró en funcionamiento el 1 de septiembre y que modificaba el sistema de estacionamiento. Tras las protestas de los usuarios de las tarjetas especiales de aparcamiento, con una iniciativa de recogida de firmas en change.org que llevaba acumulados 406 apoyos, el alcalde de León se reunió ayer con los impulsores de la petición, representantes de la policía municipal, de la empresa Eulsa (Estacionamientos Urbanos de León) y técnicos municipales que, durante hora y media, debatieron las peticiones de las personas afectadas. Las personas con movilidad reducida se quejaban de que la nueva normativa les complicaba la movilidad al tener que aparcar el coche en el estacionamiento señalado como zona O.R.A, bajar del automóvil, dirigirse al parquímetro más cercano, sacar el ticket y volver al coche para colocarlo. «Con muletas, sillas de ruedas, un ir y venir incluso cuando esté lloviendo, una traba más que nos ponen. Era una incomodidad más con unos parkímetros que no están adaptados a la estatura de muchos usuarios que van en silla de ruedas y que puede complicarse en determinadas condiciones», se quejaban. Aunque la gestión también se puede hacer con la aplicación del móvil, Agustín Fernández, el impulsor de la protesta que ayer se reunió con el alcalde acompañado de Juan Aguado, asegura que hay muchas personas con discapacidad que, por su edad, no están habituados a manejar las tecnologías.

El acuerdo alcanzado este martes deja sin efecto a partir de hoy este requisito y bastará, como hasta ahora, con que la tarjeta de estacionamiento PMR esté colocada en un lugar del vehículo, preferentemente en el parabrisas, para que esté visible por los agentes de movilidad.

Zonas peatonales

En la reunión se abordó también el acceso a las zonas peatonales y el casco antiguo. «Para entrar a estas zonas tenemos que solicitar a la policía municipal por correo una autorización, exponiendo el motivo por el que necesitamos acceder y esperar a que nos la concedan. Solo podemos permanecer durante dos horas. Es un sistema que no nos sirve, no vale para nada porque tardan en contestar uno o dos días. La prueba la he hecho esta misma mañana», asegura Agustín Fernández, «para acceder al centro para mantener la reunión con el alcalde envié un correo media hora antes, la reunión duró hora y media y todavía estoy esperando respuesta. Tuve que acceder al aparcamiento y pagar. Bastantes problemas de movilidad tenemos. No podemos perder derechos». El acuerdo alcanzado en la misma reunión es que el hecho de enviar el correo y solicitar el permiso ya es suficiente para contar con la autorización «aunque no nos llegue la respuesta».

El momento más tenso del encuentro se produjo cuando Agustín Fernández expuso la necesidad de contar con más plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en la zona centro de la ciudad. El lunes, día previo a la reunión, un grupo de personas en silla de ruedas hicieron un muestreo del número de plazas PMR y aparcamientos totales en 8 zonas limítrofes con el casco histórico y zonas peatonales de León. «De ese conteo resultó que había 30 plazas PMR menos de las que indica la Ley y la Ordenanza, aplicando el ratio de 1 por cada 40 plazas. Según los datos que nos ha facilitado el alcalde, en León hay 30.000 plazas de aparcamiento en León y 623 plazas PMR, por tanto, con la ratio de 1 de cada 40 corresponderían 750 plazas, con lo cual hay 127 menos en toda la ciudad».

Según ese conteo, en áreas como Gran Vía de San Marcos (margen izquierdo), Plaza Inmaculada, Avenida Roma y Ordoño II, Plaza San Francisco, Alcalde Miguel Castaño, Plaza Santa Ana, calle Santa Ana, Plaza Caño de Santa Ana y muralla no hay ninguna plaza PMR. Agustín Fernández destaca que el acalde le recordó un acuerdo con el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad cuando él era concejal de Movilidad para que las plazas de aparcamiento fueran gratuitas a cambio de no cumplir la ratio de plazas. «Lo que le he dicho es que la gratuidad de los aparcamientos en la zona O.R.A no significa que no tengamos derecho a que se cumpla la ratio de 1 plaza PMR por cada 40 plazas. Estamos en el año 2025 y no parece normal que haya que vincular un incumplimiento de la ley a la gratuidad de los aparcamientos». Después de la reunión, Fernández envió un correo al Ayuntamiento con la solicitud para aumentar las plazas en algunas zonas.