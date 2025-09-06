El nuevo reglamento de extranjería a debate en la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) celebrará el próximo viernes 12 de septiembre una jornada dedicada al análisis del nuevo reglamento de extranjería, en el marco del XII Seminario de Relaciones Internacionales.

El seminario, dirigido por la catedrática de Derecho Internacional Privado Aurelia Álvarez Rodríguez, será inaugurado por la rectora Nuria González Álvarez y reunirá a destacados expertos para abordar las novedades normativas y sus implicaciones sociales y jurídicas.

La jornada, presencial y online, tendrá una duración total de 12,5 horas (8,5 presenciales y 4 de trabajo individual), y permitirá a los participantes obtener 0,5 créditos ECTS. La matrícula es gratuita y puede formalizarse a través de la web de extensión universitaria de la ULE.

El programa incluye seis mesas redondas que ofrecerán una visión general sobre la normativa de extranjería y protección internacional recientemente modificada.

Según Álvarez, «la publicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, junto con las reformas previstas en España, exige un análisis crítico del nuevo escenario normativo».