El 'Latin made' de Dwarmis Concepción
La marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción, debutó este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección para una mujer femenina, cosmopolita y elegante, que su creadora describió orgullosamente como «Latin made", hecha por latinos, y enfocada en la sostenibilidad. Dwarmis presentó su colección 'Cuerpo', que consta de catorce conjuntos, en una galería de arte de Tribeca, y que es fruto de una pasión por la moda que comenzó desde niña y que la llevó a la Gran Manzana, donde reside desde hace quince años y creó su firma en 2021. En las propuestas destacan los drapeados, el juego con las telas y las líneas de los patrones de manera que las prendas abrazan el cuerpo.