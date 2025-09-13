Edificio Santos Ovejero 13-17

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En enero de 1995, Felipe Moreno Mariño y José Luis Melgar Conde firmaron el proyecto Básico y de Ejecución de este edificio para la Cooperativa de Viviendas UNILE en la parcela 36 del Polígono Eras de Renueva, entre las calles Santos Ovejero, Reyes Leoneses y Germán Alonso, cuyas obras dirigió en solitario José Luis Melgar con Cándido Martín Martín como aparejador. Los arquitectos proyectaron una estructura porticada de hormigón sobre un sótano en dos niveles que ocupa toda la parcela, destinado a instalaciones generales y aparcamientos. Concibieron el edificio dividido en cinco “zonas”, cada una accesible por su propio portal. La planta baja para locales comerciales y trasteros además de los cinco portales con sus cuartos anejos, escaleras y ascensor para servir a 90 viviendas acomodadas en nueve plantas de un bloque lineal en L adaptado a las condiciones urbanísticas de la parcela. Bajo cubierta, más trasteros e instalaciones. Revistieron las fachadas con losas de granito fajeado en plantas baja a segunda, y ladrillo cara vista vitrificado gris en plantas tercera a novena. Abrieron grandes vanos cerrados por carpintería de aluminio lacado. En el alzado sur, terrazas abiertas o cerradas en falsas fachadas de vanos seriados. Al norte, sencillas portadas y estrechos muros cortina iluminando escaleras flanqueadas por columnas de tendederos en voladizo enlazadas por arquillos de medio punto. Y en la fachada oeste, locales comerciales abajo; idénticas franjas de granito bajo ladrillo vitrificado, terrazas axiales protegidas por chapa de aluminio y barandilla de tubos, ventanas aisladas o encadenadas en columnas enmarcadas, y paños ciegos culminados por óculos que dan paso al vidrio azul en muros cortina con sus piezas opacas y transparentes, que formalizan esquinas curvas traspasadas por emblemáticos balcones aquillados de hormigón. Y en lo más alto, un peto también fajeado con oportunos tramos curvos… Irremediablemente inmersos en el tumulto postmodernista, Moreno y Melgar, se nos presentan como arquitectos de su tiempo al manejar con destreza las tipologías residenciales en bloque lineal y proyectar un edificio complejo pero ordenado, recurriendo al uso de materiales brillantes, apostando por una fragmentación contenida, y tratando de jugar con cierta variedad formal para evitar el mal efecto del bloque masivo… ¡Más Arquitectura Postmoderna!