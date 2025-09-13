El postre del momento que lleva entre nosotros desde el siglo XX

Publicado por Carmen Martín Madrid Creado: Actualizado:

Las galletas con perlas de chocolate, conocidas mundialmente como 'cookies', están por todas partes, se han convertido en un bocado tan deseado que pastelerías, tiendas y cafeterías las venden de varios sabores, sin gluten o veganas, es tal la oferta que ni el monstruo de las galletas podría engullir.

Con múltiples formas o tamaños, las opciones para degustar este postre, elaborado con huevos, mantequilla, harina y azúcar, son tantas que se pueden encontrar esponjosas, con su interior sólido o casi líquido y con los bordes ligeramente crujientes.

La clásica receta se ha reinventado añadiendo nuevos ingredientes y coberturas, de tal manera que la galleta de origen norteamericano con pepitas de chocolate "se ha convertido en un pastel en sí mismo para tomar de postre o para merendar", dice este lunes a EFE María Fernández, directora de la escuela de cocina 'Hello Cookie', en la ciudad española de Santiago de Compostela (noroeste).

Clásicas, rellenas de chocolate negro, blanco o chocolate de Dubái, así como con pistacho, nueces pecanas, dulce de leche, arándanos, frutos rojos o trocitos de manzana con canela son solo algunos de los tipos de 'cookies' que se pueden encontrar en obradores, pastelerías o cafeterías de todo el mundo.

Algunos reposteros dan un paso más y las ofrecen con patatas fritas, sal, bacon; con sabores de licores tan reconocidos como el del mojito y Baileys o famosos dulces que van desde el pastel de tiramisú a los bombones 'Ferrero Rocher', las galletas Lotus o los huevos Kinder.

Ahora tienen mayor diámetro y son más gruesas. "Admiten un montón de ingredientes y distintas coberturas, desde las coronadas con crema de chocolate blanco, ralladura de naranja, almendra o piñones hasta las cubiertas con golosinas como lacasitos o trocitos de nubes", añade María Fernández, a quien toda esa oferta le resulta "divertida y original".

Fernández no pasa por alto la necesidad de cubrir la demanda de personas alérgicas e intolerantes al gluten, los lácteos, los huevos o frutos secos.

"La 'cookie' actual ya no es la clásica galleta con pepitas de chocolate que se tomaba en el desayuno, hoy esta galleta vuelve a su origen y se toma como postre", dice la repostera, que recuerda que este bocado dulce fue creado por la americana Ruth Graves Wakefield (1903-1977), que las inventó por casualidad.

Corrían los años 30 del siglo XX en Estados Unidos, en Massachusets, cuando Ruth y su marido Kenneth Wakefield compraron una casa, a pie de carretera entre Boston y New Bedford, hogar que convirtieron en un hostal-restaurante.

Los platos que preparaba Ruth se hicieron famosos, y de postre solía hacer galletas con una antigua receta de la época colonial. Un día, Ruth fue a prepararlas, pero no tenía ni polvo de chocolate ni frutos secos, ingredientes habituales de sus 'cookies'.

En su lugar, decidió añadir a la masa trocitos de chocolate pensando que se derretirían al hornealas y nadie notaria ese apaño en la receta. Sin embargo, esos trocitos mantuvieron su forma y ofrecieron una textura más suave y cremosa. El resultado sorprendió, y se hicieron muy populares.

El periódico de Boston publicó el éxito de las galletas. Bette Davis, Gloria Swanson, John F. Kennedy, Eleanor Roosevelt, Cole Porter o Joe Di Maggio, de camino a sus residencias en la playa de Cape Cod, paraban para degustar y hacer acopio de tan dulce bocado.

La fama de estas galletas llegó a todos los rincones de Estados Unidos, los soldados durante la Segunda Guerra Mundial se las pedían a sus familias y las compartían con otros.

En 1939 Andrew Nestlé convenció a Ruth Wakefield para que le vendiera la receta por un solo dólar. A priori parecería un mal negocio, pero la receta se imprimió en los paquetes de la marca y la cocinera fue recompensada con una publicidad que valía millones.