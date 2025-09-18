La Junta apadrina a las Cainejas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha adquirido una propuesta escultórica conmemorativa que honrará a María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, dos jóvenes de la zona del Valle de Valdeón que, en 1935, se convirtieron en las primeras mujeres en escalar el mítico Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu).

La pieza de arte, diseñada por el reconocido artista leonés Carlos Cuenllas, ha sido concebida para reflejar la esencia de esta hazaña y su entorno. Se alzará sobre una base de roca caliza, que evoca la majestuosidad de los Picos de Europa.

La escultura se inaugura este domingo como colofón a las jornadas Montaña y Mujer que, desde el viernes por la tarde, reúnen a alpinistas pioneras en España para rendir tributo a Las Cainejas y reflexionar sobre el futuro de la mujer en los deportes de montaña. El monumento servirá para «dar a conocer esta hazaña injustamente olvidada, coincidiendo con su 90 aniversario», dijo el delegado territorial, Eduardo Diego.