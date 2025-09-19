Las pruebas de Brigitte

Publicado por J.A. Guerrero París Creado: Actualizado:

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte tienen previsto presentar «pruebas fotográficas y científicas» ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, según ha declarado a la cadena BBC el abogado estadounidense de la pareja, Tom Clare. La iniciativa forma parte de la demanda de 218 páginas por difamación que los Macron presentaron el pasado mes de julio contra la periodista estadounidense y bloguera ultraconservadora Candace Owens, que sostiene que Brigitte «nació hombre y morirá hombre", lo que lleva años divulgando en redes sociales. Según la BBC, los abogados de Owens ya han respondido en los tribunales con una moción de desestimación de la demanda.

Para poner fin definitivamente a las acusaciones, la pareja presidencial ha decidido presentar ante el tribunal «pruebas fotográficas y científicas» del sexo de Brigitte, así como fotos de sus tres embarazos y criando a sus hijos, Sébastien (1975), Laurence (1977) y Tiphaine (1984), fruto de su primer matrimonio con el ya fallecido banquero André-Louis Auzière. Los documentos se entregarán como parte del proceso. «Es muy perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que Brigitte Macron tendrá que someterse de forma muy pública. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", precisó el letrado. Sobre el compromiso de Macron de acompañar a su esposa en este asunto, Clare dijo: «No quiero sugerir de ninguna manera que el presidente se ha lanzado al juego. Pero cuando alguien tergiversa una carrera y ataca a tu familia, llega un momento en que te cansas. Y él no es inmune a eso precisamente por ser el presidente de un país».

Brigitte, de 72 años, se casó con Macron, de 47 años, en 2007 después de una larga relación que comenzó cuando ella era su profesora en un instituto en Amiens. Al margen de los dardos que han tenido que soportar por la diferencia de edad, en Francia, los Macron ya han demandado a otras dos blogueras, Amandine Roy y Natacha Rey, quienes afirmaron que la Primera Dama del país es un hombre. La sentencia fue revocada en apelación por motivos de libertad de expresión. Brigitte Macron ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Owens lleva más de dos años difundiendo que Brigitte Macron es hombre y que se cambió de género.