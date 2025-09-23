Trump vincula el autismo al paracetamol

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó ayer sin pruebas científicas el aumento de casos de autismo en Estados Unidos con el uso de paracetamol, conocido como Tylenol en su versión comercial estadounidense, durante el embarazo. El anuncio ha generado alarma en el ámbito sanitario internacional, ya que no existe evidencia científica sólida que vincule el consumo de este fármaco con el trastorno del espectro autista. Trump, que compareció acompañado de su secretario de Salud, Robert F. Kenney Jr., un antivacunas y negacionista, advirtió a las embarazadas sobre el uso del paracetamol, el ingrediente activo del Tylenol y uno de los medicamentos más utilizados mundialmente. «¡No lo consuman!», instó.

Y no sólo no presentó algún estudio médico sino que echó manos de rumores. «Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo. Eso ya dice mucho», dijo.

Las familias de personas con espectro autista de León califican de «novedoso» este anuncio, que la comunidad científica no tardó en salir a desmentir. El presidente de Autismo León, José Ángel Crego, asegura que no tiene conocimientos para opinar sobre la vinculación del paracetamol «ni de ningún otro medicamento» con el especto autista. «Mi sensación es que hasta ahora no había evidencias de que eso fuera así y los trabajos que se han desarrollado hasta ahora no iban en ese sentido. Que el paracetamol en el embarazo pueda estar relacionado con el autismo es un enfoque novedoso que nadie antes había planteado. Espero que si hacen ese tipo de anuncios sea porque tienen evidencias que lo demuestren porque, de lo contrario, serían unos irresponsables». Crego espera que esos resultados «sean contrastados por la comunidad científica y lleguen a un consenso. Yo soy el presidente de una asociación pequeña y padre de un hijo con autismo. Todas las noticias al respecto dan esperanzas a las familias».

Pero la comunidad científica está, de momento, lejos de aceptar esos resultados. Vincular el uso del paracetamol durante el embarazo al riesgo de autismo en niños carece de «pruebas sólidas» y son «muchos» los estudios que refutan esta correlación, señalan científicos «Hay muchos estudios que refutan esta correlación», según la profesora de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido), Monique Botha. La experta se refirió al que calificó como estudio «más importante», elaborado por investigadores suecos con datos de 2,4 millones de nacimientos (1995-2019) y publicado en 2024. Esa investigación usó datos reales de hermanos y «no encontró ninguna relación entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual posteriores», indicó Botha a la plataforma de recursos científicos Science Media Centre (SCM). Esto sugiere que «no existe un efecto causal del paracetamol en el autismo», lo que, según Botha, se ve reforzado por la ausencia de una relación dependiente de la dosis. «No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación», hizo hincapié.

En España

La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda que «no hay ningún aval científico» que certifique unarelación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé. Durante su intervención en un programa de TVE, García señaló que tampoco hay ninguna evidencia que vincule este trastorno con el uso de vacunas. «Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros», añadió. En su opinión, Trump «ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia y es irresponsable», además de «muy poco consciente de la repercusión que tiene».