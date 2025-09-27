Plaza de la Regla, 2

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

Al mismo tiempo que proyectaba «La Perrona» en la Avda. de la Condesa de Sagasta, en junio de 1935, Luis Aparicio Guisasola firmaba esta Casa de Vecindad para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León en otro envidiable solar entre medianeras de la Plaza de la Regla, frente a la Catedral. Aparicio levantó el inmueble con la típica estructura de muros de carga en doble crujía paralela a la Plaza y sencilla a las medianeras. Sin sótano. La planta baja con amplio soportal hacia la Catedral, dos locales comerciales y el portal centrado con salida al patio posterior y su escalera para subir a cuatro niveles (el último retranqueado) con 8 espléndidas viviendas en L. Dispuso la fachada esencialmente revocada y sutilmente cuatripartita. Basamento en soportal con fondo estucado sobre zócalo calizo, y estilizadas pilastras toscanas de auténtica sillería que sostienen un frente principal, simétrico y en dos órdenes separados por imposta, también revocado y con sillares dibujados, hoy lamentablemente casi borrados por el último repinte. Abajo, balcones enmarcados y jerarquizados, los centrales dobles, sobre losa de obra y antepechos de hierro forjado. Arriba, vanos arqueados y finamente recercados sobre repisas. En los laterales, miradores de fábrica con amplios ventanales en su frente tras pretiles de barrotillos sobre antepechos de caja realzada. Y en lo más alto, una discreta cornisa bajo atractiva balaustrada de prismas entre pedestales dibujando las azoteas de los áticos… Indiferente al difuso Racionalismo que pretendidamente caracterizó la arquitectura de la II República, Aparicio parece aquí «hacer ciudad» cómodamente instalado en un tardío Eclecticismo moderado de raíz Academicista, discreto, equilibrado y elegante, y perfectamente integrado en el extraordinario contexto monumental que le comprometía… Posteriormente, Javier Sanz hacia Sierra Pambley y Felipe Moreno por la calle Ancha completarían el frente a la Catedral en «unidad de estilo».