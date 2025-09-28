La culuebra romántica

Publicado por Roberto Gonzalez Quevedo Creado: Actualizado:

Había un nome pa tolos reptiles de la familia de los ofidios: culuebra. Chamábamos asina a las pequenas ya a las grandes, anque la verdá yía que onde you nací nun había muitas. Alcontrábanse escolancios a esgaya, eso sí, sobre tou na época de la yerba. Unos escolancios que pa nós yeran unas culuebras especiales, anque la ciencia diz que l’esculanciu yía diferente de la culuebra. L’esculanciu (anguis fragilis) revolvíase na yerba verde, a veces morría pol filu de la gadaña. Pero yera inofensivu, como las culuebrinas de ríu, que víamos al metenos nas auguas frías del Sil.

Las culuebras na vida de nós, de los nenos, nun yeran malas. Dábannos al.legría cuando díbamos por un sendeiru ya atopabamos la sua camisa, seña de buena suerte. You m’alcuerdo de cómo prestaba alcontrar la camisa ya cómo la guardábamos. Tamién sentí comentar, anque nun lu conocí, que dalguna xente de más edá guardaba la cabeza d’una culuebra porque daba muita suerte. Yera un amuletu, una iliusión. Más tarde estudiéi que tamién na mitoloxía de muitos pueblos hai hestorias de culuebras qu’apurren cousas prestosas. Pero tamién taba en nós, nun hai dulda, l’imaxinariu de la culuebra bíblica, que representaba a L.lucifer ya qu’apaecía icónicamente cuando la Virxen la aplastaba, ponéndo-l.ly prieta la cabeza.

La culuebra yera, entós, icónicamente bicéfala. Tenía una tiesta positiva, conservando tradiciones ancestrales, pero tenía outra cara despreciable, xeneralizada na visión occidental del mundu, de la que yéramos tamién parte. Muitos anos antias de las nuesas esperiencias yá na l.literatura d’Inglaterra, Alemania ou Francia apaecía outra visión nueva ya estremada de la culuebra. La culuebra, el bichu terrible, dende’l puntu de vista románticu tenía un aquel estéticamente valoratible, porque naquel.la perspeutiva resulta que’l temor, el sufrimientu ya la podre yeran tamién una fuente de guapura: Welch eine Wonne!, welch ein Leiden! (¡Qué placer, qué sufrimientu!), escribiera Goethe.

Hubo instantes dignos de guardar na memoria, como cuando’l poeta inglés P. B. Shelley, visitando la Galería de los Ufizzi, al observar la cabeza cortada de la Gorgona, de la que salen culuebras espantosas, nun dexaba de sentir placer viéndolas revolvese “como si se burl.laran de la tortura ya de la muerte que l.levan en sí”. El romanticismu recuperaba outra vuelta muitas fantasías que quedaran no suenu de la memoria coleutiva. Nun yera, evidentemente, la mirada tradicional, sinón outra cousa, outru nivel. El mundu románticu foi una novedá ya, si provisionalmente usamos una escala evolucionista, un mundu superior.