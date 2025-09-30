Diecisiete nuevos cooperantes de CyL para Guatemala, Bolivia, El Salvador y Guinea Bisau

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de 17 personas de Castilla y León participará como voluntarias en iniciativas de cooperación en países empobrecidos, dentro del marco del programa de voluntariado internacional de la Junta de Castilla y León en su convocatoria de 2025.

Este proceso de selección ha contado con dos fases. En primer lugar, se eligieron los proyectos propuestos por distintas ONGs, centrados en garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la alimentación, el agua potable, o la participación efectiva de las mujeres en el seno de distintas comunidades. En una segunda etapa, se seleccionó a los candidatos interesados en colaborar en dichas iniciativas. Guatemala, Bolivia, El Salvador y Guinea Bisau son los países de destino.