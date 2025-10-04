Calor humano en la jornada migrante en León

Fray Marcos, religioso dominico y participante en el concurso televisivo MasterChef, estuvo este sábado en León para participar en el encuentro 'Predi-cocinando' organizado por la Diócesis de León para conmemorar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras. «Como religioso, acepto los proyectos de Dios, aunque a veces me resulten incómodos», define este fraile su paso por el programa de televisión en 2023. «Fue misionero desde otro púlpito para predicar y animar a una sociedad herida por el covid. Fue una ventana a la esperanza y mucha gente se acercó a la parroquia de San Pedro Marín, en Sanchinarro, Madrid».

En el acto que comenzó en la plaza de Regla, junto a la Catedral, participaron migrantes de distintos países que viven en León, con el despliegue de las banderas de sus patrias. Acompañados por el obispo, accedieron a la Catedral por la puerta de perdón para ganar el jubileo en la celebración que presidió Luis Ángel de las Heras. Tras los oficios religiosos, la comitiva se desplazó hacia la Parroquia de San Juan de Regla donde compartieron un encuentro con Fray Marcos.

El domingo 5, a las 13.00 horas, en la Parroquia de San Juan de Regla, se oficiará una misa especial por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiados,