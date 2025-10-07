La tendencia de hacer ejercicio se hereda

Publicado por Redacción Redacción Ciencia Creado: Actualizado:

La tendencia a hacer ejercicio físico, desde el punto de vista conductual, metabólico y molecular, se trasmite de padres a hijos a través del microARN del esperma, según han constatado, a través de experimentos con ratones, investigadores de la Universidad de Nanjing (China).

Un artículo recogido este lunes en la revista Cell Metabolism, realizado por investigadores de la Universidad de Nanjing (China), describe cómo estas capacidades deportivas se transmiten de padres a hijos por el microARN (moléculas de señalización móviles que median la comunicación entre células) espermático.

La capacidad de hacer ejercicio físico ha sido fundamental para la supervivencia humana. Gracias a ella se pudo cazar, migrar y evadir a los depredadores. En las sociedades modernas, el sedentarismo y la inactividad física se han convertido en la norma, lo que hace que el ejercicio parezca menos esencial para la supervivencia, cuando ocurre al contrario: los beneficios biológicos de la práctica deportiva siguen siendo claves para la salud. Hay consenso en torno a que el ejercicio mejora la forma física y el perfil metabólico de las personas, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas, y que esas características se transmiten de unas generaciones a otras, aunque se desconocían los mecanismos por los que el ejercicio paterno influye en los fenotipos de los hijos.