Aspace León reclama una estrategia estatal para la parálisis cerebral

En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2025 Aspace reclama una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo. El objetivo es garantizar la inclusión real de las personas, especialmente del 80% que necesitan apoyos continuos. «Esta estrategia debe ser un compromiso colectivo entre sociedad civil, asociaciones, administraciones y políticos, asegurando igualdad de oportunidades, accesibilidad y calidad de vida en todo el territorio español".

En el acto celebrado este martes en la plaza de Regla se leyó un manifiesto en el que se apuesta por "situar a las personas con parálisis cerebral en el centro de las políticas públicas, diseñando apoyos personalizados adaptados a cada individuo y promoviendo cambios estructurales sostenibles. Su aplicación uniforme en todas las comunidades autónomas permitirá garantizar derechos básicos, vida independiente y una sociedad más inclusiva"

El lema de la campaña, #Ya toca, "refleja la urgencia de actuar y dejar de aplazar las respuestas que necesitan miles de familias. No se puede seguir esperando: ya toca reconocer estas necesidades, ya toca garantizar apoyos efectivos y ya toca construir una sociedad que no deje a nadie atrás."

Por ello, Aspace León salió a las calles para reclamar esta Estrategia Estatal, "convencidos de que para lograr la inclusión real es imprescindible contar con los recursos y apoyos adecuados que permitan a todas las personas con grandes necesidades de apoyo vivir con dignidad, igualdad y plena participación en la sociedad".

En el acto de la lectura del manifiesto estuvieron presentes con el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, y la concejala de Bienestar Social, Vera López, "cuya presencia refuerza el compromiso de nuestra ciudad con la inclusión y los derechos de las personas con parálisis cerebral".

Además, este año se impulsa una campaña de sensibilización promovida por Confederación Aspace, cuyo objetivo es defender los derechos de las personas con parálisis cerebral y sus familias. "La campaña parte de un posicionamiento común de todas las entidades miembro del Movimiento Aspace, reforzando la unión del colectivo y visibilizando ante la sociedad la necesidad urgente de construir entornos inclusivos, accesibles y respetuosos con la diversidad."