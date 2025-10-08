El programa de Alimentes de Gadis regresa a las aulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Supermercados Gadis vuelve de nuevo a las aulas con su programa educativo Alimentes. Un proyecto ya consolidado que, cada curso escolar, amplía contenidos para abarcar más conceptos e incorpora nuevas experiencias en torno a los temas que trabaja de forma transversal: educación sobre nutrición; consumo responsable y consciente para evitar el desperdicio alimentario, el valor del desarrollo sostenible a través de la producción local y de proximidad; y el cuidado del medioambiente.