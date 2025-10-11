Edificio Garcia I, 8

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León, septiembre de 1978. Ceferino Bada Castañón y Ángel Mirones Velar firmaron este edificio de viviendas, locales y garajes para Marcelino Polo Martín en un solar de su propiedad en la calle García I c/v a Villabenavente, cuyas obras llevaron a cabo con Juan Carlos Saiz Fernández como aparejador. Proyectaron una estructura porticada de hormigón sobre dos sótanos para aparcamientos con las instalaciones comunes de calefacción en lo más profundo. La planta baja para locales comerciales, la rampa del garaje por García I y dos portales uno por cada calle con sugestivos relieves escultóricos de Higinio Vázquez, escalera y ascensor para subir a un primer nivel de oficinas y a otras ocho plantas (tres retranqueadas y escalonadas) con 36 viviendas (la mitad interiores), distribuidas alrededor de un patio central y otro posterior. Concibieron los alzados totalmente revestidos de un revoco pétreo tipo “cotegrán” de grano grueso con las juntas marcando grandes “piezas” sin aparejar ajustadas a macizos y huecos (vanos cuadrados y ventanas de esquina cerradas con carpintería de madera y persianas de pvc) abiertos en cuerpos en voladizo junto a terrazas con antepechos opacos escalonados y perfiles metálicos en paralelo bajo falsos techos de tablas machihembradas. Y rematando la composición idénticos petos y barandillas perfilando las azoteas de los áticos… Sin duda Ceferino detestaba transitar pisoteados caminos y afrontaba cada nuevo proyecto aventurándose en lo desconocido… Huyendo de la rutina, dibujó fachadas asimétricas y aparentemente desordenadas alterando la habitual correspondencia interior-exterior y los ritmos canónicos con técnicas propias de otras disciplinas artísticas cercanas a la abstracción, con innegable carácter lúdico y manifiesta voluntad expresiva para alcanzar los anhelados equilibrios… y tal vez preocupado por redefinir la imagen de la vivienda burguesa en una ciudad de provincias, siempre a la búsqueda de una nueva Modernidad más allá de la establecida.