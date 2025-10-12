La carta a América

Publicado por Roberto Gonzalez Quevedo Creado: Actualizado:

Tengo más familia n’América que n’España, cousa que puei dicire muitísima xente, porque nun yía nada rara. Mui bien de población de la península marchóu pal continente americanu buscando vivire mechor. Yía lu que muitos estudiosos chaman el “trasvase” de población a América, que pa d’algunos permitíu formare un gran territoriu internacional d’influencia cultural. Sicasí, hai tamién pensadores pa los que’l trasvase de población debilitóu la potencia peninsular, que quedóu demográficamente arruinada, mientras outros estaos europeos prosperaban. Hai razones pa las hipótesis d’un l.lau ya d’outru.

Nos val.les onde naciera la nuesa xente yá nun había sitiu pa tola población aniciada: nacían muitos nenos ya nenas, pero l’espaciu ecolóxicu siguía siendo’l mesmu. Quedaban poucas l.linares ya eiros pa l’agricultura ya menos praos de los que faían falta pa que los muitos fichos de cada familia pudieran guardar ganáu cono que ganase la vida. Hestóricamente, esta contradicción resolvíase en tiempos antiguos con guerras ya griescas internas conas que chegaba la mortalidá que faía más ruina la densidá demográfica. Outra salida pa la superpoblación yeran los mesmos desastres naturales, andancios ya pestes. Seya como fuera, la naturaleza siempres alcuentra una solución pa los dilemas que’l tiempu l.levanta, ya, si nun val un sendeiru, outru habrá que cochere, porque la hestoria enxamás apara. La emigración yía unu d’estos caminos que s’abrían nel horizonte.

La emigración tenía muitas caras, bien estremadas unas d’outras. Unos emigrantes faíanse ricos, outros volvían probes ou quedaban amiseriaos al.lá alantrones. Pero siempres chegaba’l drama, porque la familia rompía, asina que’l trauma de la estremadura faía inevitable la correspondencia postal, faía necesaria la carta que cruzaba mares ya xunía los espíritus separtaos. Vieno asina pa nós un fenómenu entovía poucu estudiáu: el mundu de las cartas de la emigración, la correspondencia emigrante, igual la que diba de los pueblos orixinarios pa tierras de l.luenxe que la que chegaba d’al.lá alantrones ya pousaba outra vuelta na casa d’aniciu. You foi testigu de con qué emoción se l.leía na cocina la carta que chegaba de La Pampa. You foi testigu de cómo, cuando na familia naide sabía l.leere, venía dalguién alfabetizáu, de fuera. Sentábase no centru de la mesa pa l.leere la carta americana ya, mientras la l.leía en voz alta, la xente de casa choraba, alcordándose de los de sou. Yera momentos de tristura ya d’emoción a esgaya. Dizse que’l tiempu cura tou, pero l’amor de fichos, padres ya harmanos yía imposible de matare.