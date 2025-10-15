La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia llega a León

Creen que el evangelio es una propuesta válida para dar sentido a sus vidas y tienen la convicción de que «las mujeres en la iglesia somos ciudadanas de segunda clase». Son la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia y es la voz de Pepa Monleón, una de las autoras del libro que se presentó en León el pasado jueves en un acto organizado por la Revuelta de Mujeres en León y el Laicado Vedruna.

Las mujeres en la iglesia, añade, «no estamos reconocidas y vivimos una situación de subalternidad». Para combatir «la teología patriarcal» y dar paso a una «teologia feminista» trabajan colectivos como la Asociación de Teólogas Españolas desde hace tiempo, pero desde las bases han querido dar un paso al frente para que «la igualdad sea costumbre» en la iglesia.

Se subieron a la ola del feminismo de 2018 y, desde 2020, salen a las calles en torno al 8 de marzo. Aquel movimiento masivo de las mujeres, que tuvo en Españasu epicentro, «nos hizo más conscientes de que nada ni nadie nos iba a traer la igualdad, que teníamos que lucharla en la iglesia como se había luchado en la sociedad», precisa Monleón.

Grupos de Barcelona, Madrid, Andalucía, Galicia y Zaragoza fueron los pioneros. Ahora ya son 32 ciudades españolas las que acogen grupos de la ‘revuelta’, que ahora esperan que prenda en León. El movimiento ha crecido por el efecto «del boca a oreja» y combina la formación interna con los actos públicos, especialmente en torno al 8-M y el 25-N o denunciando temas como «la moral sexual de la iglesia», la falta de liderazgo compartido o la presencia de mujeres teólogas en las universidad.

«Especialmente nos han ocupado temas como los abusos a monjas en el ámbito eclesial» como también la reclamación de que se reconozca la diversidad de familias y la libertad de orientación sexual en la sociedad actual. «La iglesia debe acompañar sin juzgar toda diversidad de familias y orientación sexual», recalca Pepa Monleón.

Reclaman el acceso al sacerdocio para las mujeres que lo deseen y «por supuesto, en coherencia con la igualdad por la que trabajamos y luchamos, que puedan acceder a todos los lugares y encomienda de decisión y responsabilidad como es el obispado y el papado» como sucesoras y sucesores de Pedro.

El celibato debe ser opcional, de manera «que presbíteras o presbíteros puedan ser hombres y mujeres casadas y casados, con sus familias». Desde la revuelta de las mujeres son críticas con la iglesia y con la manera en que se ejercen los ministerios y cómo se nombran los presbíteros, «sin tomar en cuenta las comunidades» y ni siquiera al Consejo Pastoral que debe haber en cada parroquia.

También critican la formación de los sacerdotes en los seminarios con «poco contacto con la sociedad» y señalan que «a los sacerdotes les cuesta hablar con los laicos en general y con las mujeres en particular».

«Revuelta de las mujeres en la iglesia. Alzamos la voz» es el título del libro que han escrito siete de estas mujeres, entre ellas Pepa Monleón, y que les ha prologado Lucetta Scaraffia, una reconocida periodista de L’Observatore Romano. En este volumen explican el cambio de estrategia respecto a la lucha silenciosa que, al menos desde los años 80, libraban muchas mujeres feministas dentro de las estructuras eclesiales. «Decidimos salir a la esfera pública y empezamos a tomar contacto con otros grupos que estaban en esa situación del ámbito más privado», en España y a nivel mundial.

Las ‘revoltosas’ escriben cartas a los obispos. «La mayor parte miran para otro lado y otros nos reciben. El obispo de León parece ser uno de los más abiertos», valora Pepa Monleón a tenor de las referencias de las leonesas.