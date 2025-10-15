El impacto de los incendios en la salud mental, a debate en León

La provincia sufrió este verano la peor oleada de incendios desde que hay registros.efe

El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Asociación Salud Mental León organiza la mesa redonda «Incendios 2025 & Salud Mental», el jueves 16 de octubre a las 18.30 h en el Salón de actos Alfonso V del Ayuntamiento de León. La entrada será libre hasta completar aforo.

Esta mesa redonda busca reflexionar sobre cómo afectan los incendios a la salud mental, tanto de la población afectada como de los profesionales que trabajan en la emergencia: agentes medioambientales, psicólogos/as, voluntariado de Cruz Roja, periodistas o personal técnico que convive con la tensión, el miedo y la incertidumbre.

El encuentro pretende también visibilizar el valor del acompañamiento emocional, el apoyo mutuo y la solidaridad como pilares de la recuperación tras la catástrofe. Participan Juan Manuel Díez Casado, Guarda Mayor responsable de los Agentes Medioambientales, José Luis Fuertes Fernández, operador del Centro de Mando de Incendios Forestales, Vicente Martín Pérez, Coordinador del Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Marta Cuesta Martínez, Coordinadora provincial de Cruz Roja en León, con la periodista Elisabet Alba Rodríguez como moderadora.

"El fuego deja cicatrices visibles en la tierra, pero también heridas invisibles en las personas"

Desde Salud Mental León se plantea la necesidad de abrir espacios de diálogo donde se aborden también las consecuencias psicológicas y sociales de las emergencias ambientales. «El fuego deja cicatrices visibles en la tierra, pero también heridas invisibles en las personas. Es necesario cuidar lo emocional tanto como lo material», señala Rosa María Álvarez, presidenta del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de León.

La mesa redonda forma parte de las actividades en torno al Día Mundial de la Salud Mental, que se celebró el pasado 10 de octubre bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”.



