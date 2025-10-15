Dormir no es un milagro

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

La Sociedad Española de Neurología (SEN) lanzó este martes una alerta para advertir a los ciudadanos del riesgo que supone para su salud el creciente negocio y la invasión de productos 'milagro' que prometen curar el insomnio, un mal que padece uno de cada siete ciudadanos Los neurólogos explican que el insomnio es un trastorno médico complejo, que requiere siempre de un diagnóstico y una terapia realizados por especialistas, y advierten que la gran mayoría de productos y remedios publicitados «carecen de validez científica». Indican que son soluciones «falsas» que no solo suponen «un gasto relevante» y una fuente de «frustración» ante la falta de «resultados", sino que también pueden ser perjudiciales para su salud, «porque retrasan la búsqueda de la ayuda médica adecuada y, en ocasiones, incluso, pueden empeorar los síntomas y favorecer su cronificación».

Su preocupación se debe a que en los últimos años observan un «aumento exponencial» de productos y servicios dirigidos a personas con insomnio crónico. Desde suplementos y pastillas que se presentan como «naturales", aerosoles o infusiones milagro, hasta almohadas especiales, antifaces con tecnología incorporada, aplicaciones de meditación, dispositivos electrónicos, gafas con filtros de luz, lámparas de colores o incluso retiros de fin de semana para a «curar» el insomnio. «La realidad es que ninguno de estos productos ha demostrado eficacia en el tratamiento de este trastorno». Creen que solo se trata de una industria «con un gran poder de marketing que busca su nicho de negocio entre quienes sufren este problema de salud", según explica Celia García, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN y portavoz.

Según sus datos, solo la venta en farmacias españolas de remedios para dormir sin receta supuso en 2022 un negocio de 130 millones de euros. Los neurólogos han decidido hacer un llamamiento a la población para que «desconfíe de la publicidad engañosa y no se deje arrastrar por modas o promesas sin base científica». «Existe un gran mercado organizado en torno a este problema de salud, sustentado en potentes estrategias de marketing, por lo que es necesario advertir de que solo a través de un diagnóstico preciso y un tratamiento avalado por la evidencia científica es posible prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con insomnio", insisten.