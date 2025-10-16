Aspace León se mueve por la leucemia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio de Educación Especial «La Luz» de Aspace León participa este viernes 17 de octubre en la Carrera Solidaria de la Fundación Unoentrecienmil, una iniciativa nacional que recauda fondos para la investigación de la leucemia infantil. En diez años han participado han participado cerca de 7.000 colegios y más de 2,6 millones de niños y niñas en toda España. En León, la comunidad educativa del Colegio «La Luz» se une a la causa con un paseo solidario desde San Cayetano hasta el Musac.