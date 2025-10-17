Adoptar te sentará bien

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

La adopción no solo transforma la vida del animal, también la de las personas que deciden abrirle las puertas de su casa. Numerosos estudios confirman que compartir la vida con un perro adoptado refuerza el bienestar emocional, disminuye los niveles de estrés y fomenta la actividad física diaria gracias a los paseos y juegos.

«Los perros adoptados suelen mostrar una gran capacidad de resiliencia y un afecto especial hacia las personas que les ofrecen una segunda oportunidad. Ese vínculo genera un impacto muy positivo en la salud mental y en el equilibrio emocional de la familia humana», explica Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria de Clinicanimal.

Estos son los siete motivos que los cambian todfo:

1La primera razón es emocional: la compañía de un perro adoptado ayuda a reducir la sensación de soledad y aporta una estabilidad afectiva que se convierte en un auténtico refugio para quienes conviven con él. 2Un segundo beneficio llega a la salud física. Pasear varias veces al día, mantener rutinas activas o jugar con él favorece el ejercicio y el cuidado personal de forma natural y constante. 3La adopción también abre la puerta a nuevas conexiones sociales. Los encuentros en parques, actividades comunitarias o simples conversaciones entre vecinos se multiplican cuando hay un perro que acompaña. 4La cuarta razón va más allá de lo individual: adoptar es un acto de solidaridad. Refleja empatía y compromiso con los animales y transmite estos valores a toda la familia, especialmente a los más pequeños, cuando se tienen hijos. 5El quinto motivo es vital: adoptar salva vidas. Cada perro que encuentra un hogar libera espacio en una protectora y multiplica las posibilidades de rescatar a otros que lo necesitan. 6Un sexto aspecto clave es el aprendizaje. La convivencia con un perro enseña constancia, organización y responsabilidad compartida, valores que enriquecen la vida individual y familiar en su conjunto. 7La séptima razón es quizá la más poderosa: el vínculo único que se genera. Muchos adoptantes aseguran que los perros rescatados muestran un apego especial hacia quienes les dieron una segunda oportunidad, un lazo difícil de describir que convierte la adopción en una experiencia transformadora.

«Además de la mejora en la salud física y emocional, la adopción fomenta valores de responsabilidad, empatía y compromiso en todos los miembros de la familia», añade Sánchez-Paniagua. Cada adopción responsable es un acto de amor que transforma vidas: la del perro que encuentra un hogar y la de las personas que deciden darle una segunda oportunidad.