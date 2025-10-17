Uno entre cien mil que reivindican como millones: las fotos de la marcha contra la leucemia en León

No quieren estar solo del lado de los que reivindican sus propios derechos. Dieciocho usuarios con parálisis cerebral del colegio La Luz de Aspace se sumaron este viernes a la campaña de la Fundación Unoentrecienmil para visibilizar, dar apoyo y recaudar fondos destinados a la investigación de la leucemia infantil. Padres, madres y educadores completaron una marcha desde el colegio situado en el complejo de San Cayetano hasta el Musac para hacer visibles otros problemas sociales y sanitarios. «A nosotros nos gusta que nos apoyen y hoy salimos a la calle para apoyar otra causa como es la leucemia infantil», asegura la directora del centro educativo, Alicia Alejandre.

La jornada de solidaridad llevaba un nombre propio, el de Nico, un niño leonés de 7 años que en estos momentos está en un hospital madrileño para someterse a un trasplante de médula, un paso más en el tratamiento para la curación de la leucemia que comenzó en el Hospital de León. La promotora de toda la iniciativa de la carrera/marcha de este año es su madrina y educadora en el centro La Luz de Aspace.

La Fundación Unoentrecienmil organizó la primera carrera solidaria de alumnos y alumnas en 2015 para recaudar fondos contra la leucemia infantil. Desde entonces, 10 años después, casi 7.000 colegios y más de 2.600.000 niños y niñas han participado y donado para apoyar económicamente proyectos de investigación que buscan la curación plena de la leucemia infantil y han donado 4,5 millones de euros. Aspace se ha sumado este año al proyecto con la cara visible de Nico, pero el dinero que se recaude con la actividad en la calle de este viernes y las distintas aportaciones que reciba la causa en distintos puntos de la ciudad, ayudará a dar un paso más para la investigación de la enfermedad. El año pasado el colegio de La Palomera participó en esta iniciativa.

Padres y madres del alumnado del colegio especial La Luz de Aspace, defienden el trabajo que el personal del centro realiza con sus hijos y demandan al Ayuntamiento de León que planifique actividades de ocio en las que puedan participar las personas con parálisis cerebral. Marta Cañón, madre de Nicolás, que ahora tiene 18 años, echa de menos actividades extraescolares municipales en las que pueda participar fuera del colegio de Aspace. «Deberían involucrarse más y tener más empatía. Hasta que no te pasa y tienes un hijo con parálisis cerebral no sabes todo lo que vas a necesitar».

Aspace proyecta un aula de educación infantil, para dar más servicios y apoyos. El alumnado que tiene el centro ahora tiene entre 6 y 21 años. Las familias reclaman también que la edad de permanencia en el centro educativo aumente hasta los 22 años.